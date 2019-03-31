暗黑熱潮！彰化「送肉粽」連開兩場直播、500人送煞到海邊

彰化縣鹿港鎮昨晚送肉粽儀式，有多達500人參與，現場鞭炮煙霧瀰漫。（畫面由Jia Wei Wang提供）

2019-03-31 12:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣從昨晚到今天一連有3場去煞的「送肉粽」儀式，其中昨晚在鹿港鎮的送肉粽，現場不僅吸引數百民眾跟著看熱鬧，一起送煞氣到海邊，鞭炮聲沒停過，甚至有民眾現場開網路直播，同樣吸引爆滿網民觀看，有網民還好奇問：「直播要不要看到完？」還有網民說：「神明繞境也沒這麼熱鬧！」民俗專家則說， 送肉粽是習俗不是玩笑，應要尊重地方習俗。

依網路公布的這3場送肉粽儀式，一場在鹿港鎮、一場在彰化市、一場在秀水鄉。昨晚有鹿港、秀水兩場，今天晚間則是在彰化市彰美路。不過，舉辦送肉粽儀式的家屬與單位均不願證實，但因網路已經披露，沿途包括彰美路、金馬路、中華西路到鹿港海邊沿線的居民、商家寧可信其有，打算今晚到時候關門，儘量不出門及避開路線。

昨晚在鹿港鎮舉辦的送肉粽儀式，由於事前網民奔相走告，昨夜舉辦時據傳現場湧入多達500人，有的是學者專家前來蒐集相關文化習俗活動，卻也有不少民眾是來看熱鬧，甚至有民眾現場直播在網路大放送，同樣吸引爆滿網民觀看。

有網民就舉出「送肉粽」6大忌，即不可脫隊、沿途居民不能開門窗、禁止女性參加、隊伍不能超越令旗、禁道姓名說再見、回程不能說話。另有民眾說，送肉粽是在安撫人心，如果民眾真的在路上經過，「過了就過了」，不必驚恐，心存善念與敬意就好。不過也有民眾呼籲大家尊重傳統，每個地方都有在地文化，為的是保境安民，千萬不要製造恐慌。當中也有鹿港民眾強調「請尊重我們鹿港人及鹿港傳統習俗！」

民俗專家則說，「送肉粽」是彰化沿海的習俗，為讓民眾對發生過上吊不幸的事情的地點不要心存恐懼與不安，因此透過「送肉粽」來安民心，請法師將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物送往海邊化掉。其實送肉粽儀式沒那麼恐怖，許多民眾都是自己嚇自己，或者以訛傳訛，以致衍生「送肉粽好像很恐怖」的誤解。

彰化縣鹿港鎮昨晚送肉粽儀式，有多達500人參與，現場鞭炮煙霧瀰漫。（畫面由民眾Jia Wei Wang提供）

彰化縣鹿港鎮昨晚送肉粽儀式，有多達500人參與。（畫面由民眾Jia Wei Wang提供）

彰化縣鹿港鎮昨晚送肉粽儀式，有多達500人參與，現場擠滿人群。（畫面由民眾Jia Wei Wang提供）

彰化縣鹿港鎮昨晚送肉粽儀式，有多達500人參與，現場鞭炮煙霧瀰漫。（畫面由民眾Jia Wei Wang提供）

彰化縣鹿港鎮昨晚送肉粽儀式，有多達500人參與，現場有人開直播，吸引爆滿網民觀看。（畫面由民眾Jia Wei Wang提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/