彰化7天3場送煞送肉粽 民俗專家這2生肖勿鐵齒…

2019-05-07 13:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕民間針對喪家處理親人上吊自殺或喝農藥輕生的傳統科儀「送肉粽」、「送煞」，幾乎都變成彰化縣「特產」，這個月1周來，彰化縣接連有1「送煞」、2「送肉粽」儀式，接連3場傳統科儀於網路掀起網路熱議，有民俗專家認為此風不可漲，但是建議生肖屬豬和屬蛇的民眾，由於今年犯太歲，個人磁場弱，萬萬不要有看熱鬧的心態，好奇觀看，能避開就一定要避開！

今年3月底，彰化縣接連2天有3場「送肉粽」儀式，4月也有1場，到了5月本月的第1周，又有1「送煞」、2「送肉粽」儀式，5月3日鹿港鎮1戶喪家，替年逾9旬、久病厭世喝農藥自殺的阿嬤，舉辦「送煞」科儀，5月5日又有喪家為1名福興鄉50多歲男子上吊自殺辦「送肉粽」，明天8號和美鎮南佃里1戶喪家，將為1名60多歲、上吊自殺男子進行「送肉粽」。

接踵而來的民間傳統習俗科儀網路熱議，有民眾在臉書留言說，「端午節都還沒來，就要『送肉粽』好奇怪喔！，感覺都快變成彰化縣的『特產』…」。

對此，民俗專家廖大乙說，這是部分宗教的傳統習俗，基督教就無此儀式，古早傳統科儀進行一向低調低調再低調，不會讓太多人知道，可是演變至今，經由網路直播和媒體報導變成話題。

廖大乙表示，若要延續傳統科儀就應低調行事，不應過度渲染，不論是「送煞」或「送肉粽」儀式，從死亡發生地要一路送到出海口，進行過程中，民眾若剛好身體狀況欠安或運氣差、磁場弱，會很容易被無形的東西煞到，人一旦被沖煞到，有些會身體狀況變差，有些會精神錯亂，所以儀式過程中可以迴避就要迴避，尤其今年生肖屬豬、屬蛇的人，千萬不能鐵齒，絕對要迴避，更不能去現場看熱鬧，以免惹來麻煩。

彰化縣徐姓殯葬業者說，傳統科儀一向都是求心安，包括往生者家人和安定地方的民心，其實，民間另有流傳祭草人儀式，也算「送煞」習俗之一，坊間1場「送煞」儀式收費約3600元到1萬2000元間，「送肉粽」儀式由法師對抗冤死者的兇神惡煞，由法師將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物送往出海口化掉，儀式繁瑣，1場收費動輒10多萬元。

民俗專家蒲慶峰指出，傳統科儀目的是送走往生者的怨氣，並安民心，儀式進行中，不能有輕浮看熱鬧的心情參與。

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