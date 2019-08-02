北台灣唯一！竹市七夕「做十六」轉大人成年禮7日登場

2019-08-02 17:37

［記者洪美秀／新竹報導］全台灣唯二仍依循古禮辦轉大人輭轎腳活動的新竹市百年名剎竹蓮寺，將在七夕情人節當天上午舉辦「做十六」的輭轎腳成年禮活動，新竹市副市長沈慧虹今天與竹蓮寺為滿16歲的4名青少年示範輭轎腳、脫絭、飲成年酒的成年禮儀式，沈慧虹說，這是市府第四度與竹蓮寺合辦成年禮，報名人數年年破1000人，活動在7日舉行，有成年禮及七夕情人節晚會，邀請大小朋友參加。

沈慧虹說，竹蓮寺是新竹地區重要的信仰中心，許多家長會帶孩子到竹蓮寺，讓七娘媽認「乾兒子、乾女兒」，七娘媽是孩童的守護神，因此在七夕七娘媽誕辰這天舉辦成年禮意義重大，而竹蓮寺依循古禮舉辦「做十六」轉大人的成年禮活動更是全台唯二、北台灣唯一的成年禮，每年都吸引上千人參與成年禮，象徵青少年長大，要對自己負責，儀式深具意義。

竹蓮寺與市府也邀請今年滿16歲的兩男兩女，跪爬過「七娘媽亭」，向七娘媽拜謝，再由沈慧虹及竹蓮寺管理委員會主委夫人許林俞彣脫絭後、飲成年酒、賜平安符和祝福蛋糕，象徵完成「轉大人」儀式，四人也說，期許成為大人後承擔更多責任。

參與成年禮的學生中，包括全中運射箭金牌選手蘇思敏，她即將從富禮國中升學到香山高中，今年全中運拿到射箭項目個人金牌和女團銀牌，是竹市未來射箭領域的明日之星。另阮迎家、辛采育和卓建均，他們都滿16歲，對參與成年禮活動，都覺得很有意義。

竹蓮寺表示，七夕情人節當天上午有千人成年禮活動，晚上7點到9點則有七夕情人節晚會，將邀請人氣樂團「宇宙人」、陳芳語、黃奕儒、魏嘉瑩等新生代歌手演唱，邀請市民來參與具意義的浪漫七夕情人節活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法