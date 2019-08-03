煙火、市集+音樂季 七夕主題活動即起嗨翻淡水漁人碼頭

2019-08-03 16:34

〔記者周湘芸／新北報導〕歡慶七夕情人節，淡水漁人碼頭今年共有「新北市特產嘉年華-夏日COOL市集」、「河岸煙火秀」和「河海音樂季」等活動，其中，夏日COOL市集今、明兩天集結40多家餐廳、文創商品、特色伴手禮及觀光工廠DIY體驗；河岸煙火秀明晚9點安排長達5分多鐘的煙火秀；河海音樂季則是即日起至8月25日每週六、日於「淡水漁人舞台」開唱。

新北市經發局說，夏日COOL市集2天活動安排魔幻水晶球、人體特技與奇幻魔術秀等街頭藝人表演，還有創意調酒及Heaan人體彩繪師為民眾打造幸福圖騰。此外，現場民眾只要憑新北卡即可獲得「活動主題款涼扇」一支，拍照打卡還可領取「商品兌換卷」一張（每日限100名），消費集滿5點不同店的字章就可參加集點摸彩活動，總獎項價值高達5萬元。

「淡水漁人碼頭-七夕璀璨夜」河岸煙火秀已連續舉辦3年，明晚7點7分將在淡水漁人碼頭福容飯店後方廣場發送限量情人衫，9點則是安排七夕煙火秀。此外，即日起至9月30日，淡水漁人碼頭也提供水陸主題樂園遊樂設施，包括觀山看海的摩天輪、旋轉木馬、熱氣球，以及消暑清涼的滑水道。

經發局提醒，適逢淡水交通建設工程，部分路段進行施工，交通易壅塞，民眾可多加利用大眾運輸工具。

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