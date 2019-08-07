少子化也衝擊七夕？百年老店嘆這個東西越賣越少...

2019-08-07 08:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是七夕，也是「七娘媽」的生日，傳統習俗會在七夕拜拜；鹿港百年老店「同德發」香燈鋪業者周尾，手工製作細竹篾紙糊的「七娘媽亭」已經超過70年，周尾感嘆說，因為少子化，連帶「七娘媽亭」也越賣越少了。

今年84歲的周尾表示，因為七夕拜拜主要是拜「七娘媽」，也叫做「夫人媽」，民間認為是婦女與小孩的守護神，拜拜「七娘媽」就是祈求子孫、小孩與婦女的平安；現代人越生越少，或是乾脆不生了，連七夕拜「七娘媽」的人也變少了，而七夕不拜拜，當然就不必買「七娘媽亭」了。

周尾表示，她從小就要幫忙做手工版「七娘媽亭」，以前可以賣個400多個，如今，大概只剩50個左右，主要原因是是少子化，加上印刷版「七娘媽亭」又便宜，兩者價差超過10倍，許多人認為，反正「七娘媽亭」最後還是要燒掉，乾脆就買印刷版。

周尾說，她以前年輕時，1天可以做10來個，如今年紀大了，1天只能做1個了，大多數都是老顧戶指定購買。

文史工作者莊研育表示，傳統的「七娘媽亭」以 竹篾編成，共分為四層，底座形狀為象徵平安吉祥的花瓶，上貼「壽」字；第二層為夫人亭，門楣寫著「七娘夫人」，兩側有仙女晉祿、麻姑獻壽圖樣，寫有「一心誠敬」、「祈求平安」；第三層為梳妝樓；最上層是天台宮，兩旁有秦叔寶、尉遲恭兩大天神。

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