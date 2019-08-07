塞不塞車？彰市中央陸橋施工首遇上班潮 實測結果是...

2019-08-07 08:40

〔記者湯世名／彰化報導〕「會不會塞車？」彰化市交通樞紐中央路陸橋施工第2天，首度遇到上午8點的上班日，不少彰化市民預期中央路會塞爆，擔心行經中央路會塞在車陣中延誤上班，本報記者現場實測由中華西路轉中央路，儘管陸橋上方4線車道已封閉其中1個，行車卻相當順暢，並未如外界事前預期出現大塞車狀況，此應歸功於相關單位配合管制、疏導措施得宜，以及用路人預期塞車紛紛改道。

中央陸橋昨天首日施工，原訂上午8點施工，但為避免影響上班車潮造成塞車，因此延後到上午10點進行施工，並未出現塞車情況，但仍有不少民眾認為今天第2天上午8時的上班日才是真正的考驗，預期中央陸橋會出現塞爆景象，憂心出門上班行經中央陸橋時會塞在車陣中，上班若遲到非同小可，因此都改道行駛，避開車潮。

由於中央陸橋施工日期預定10天完工，包商打包票可以在5天內完工，用路人對於未來數日是否應行駛中央路或改道仍有不同看法，因此本報記者今天上午8點現場實測，行經彰化市中華西路時，轉入中央路發現並未出現明顯車潮，再上陸橋時也未如外界預期會塞爆的景象，反而一路順暢。可能與許多用路人預期出現大塞車的心理，今天上午出門時紛紛改道行駛，卻反而讓中央路呈現車輛不多的景象。

包商指出，他們在中央陸橋實施東側路面伸縮縫更新工程時，採西側照常開放兩線道通行，東側兩線道則僅施工其中內側車道，另1線外線車道仍開放車輛通行，待施工的內線車道完工，再進行外側車道施工封閉，開放內線車道通行，因此應不至於會影響整個中央路的交通動線，未來幾天直到星期六完工的施工日，用路人可以放心行駛中央路。

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