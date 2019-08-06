趕快改道！彰市交通樞紐 中央陸橋今早10點封閉施工

2019-08-06 08:41

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！彰化市交通流量最高的中央路陸橋將從今天上午10點起展開路面伸縮縫更換工程，施工期間採單側路面施工，維持東西、雙向通行，不過由於中央陸橋平日上下班時間即經常性壅塞，不少用路人已有大塞車的預期心理，今天上午一早即紛紛提前出門。施工日期為10天，警方呼籲用路人提早改道行駛中華西路、曉陽路等替代道路，以免屆時塞在車陣中。

彰化市中央路陸橋銜接中山路、中華西路等重要幹道，是往來省道台一線南北方向，以及銜接國道1號高速公路的交通樞紐，因此今天上午起實施的中央陸橋路面伸縮縫更換工程，彰化縣警局、彰化市公所等單位都不敢大意，今天一早即有相關單位人員在場準備封閉前的最後作業。

今天施工首日從上午10點起展開，施工期間預計在15日完成，以10天時間施工伸縮縫更換維修工程，為避免施工影響上班車潮及尖峰時段車流，今天上午10點進場施工時，陸橋上採取單側路面施工，維持東西、雙向通行。

之外，施工期間中央陸橋東側下橋端四維路89巷口，還有中央路44巷口，施工期間每天上午7點到晚上10點管制人車通行，路口交通號誌調整為閃光運作。

這次中央陸橋伸縮縫工程，儘管並非全線封閉，但相關單位預料仍將對彰化市區交通造成重大衝擊，除建議用路人改道行駛中華西路、曉陽路通行，並呼籲用路人提早出門、延後返家的計畫，與壅塞時段、車流錯開，以免塞在車陣中。

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