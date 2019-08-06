抵制一芳延燒 醫學研究：該拒喝所有含糖飲料

2019-08-06 18:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕「一芳水果茶」在香港表態支持一國兩制，引發台港許多民眾發起拒喝；其實根據大量醫學研究，長期喝含糖飲料不只容易得糖尿病、心血管疾病等慢性病，更會大增罹癌風險。

許多人每天花費幾十元買含糖飲料，貪圖口慾同時，也喝下致病因子。《英國醫學期刊》（BMJ）上月刊登一項最新研究，一天只要喝一小杯（100毫升）含糖飲料，長久下來罹患癌症的機率將升高18%，女性罹患乳癌的機率更會升高22%。

我國中研院今年三月也發表研究，「癌王」胰臟癌罹患關鍵原因是糖代謝異常，長期的高糖使胰臟代謝出問題、造成基因組損傷，最後引發胰臟癌；學者也提出警告，只要避免高糖，就能減少癌症發生機率。

國民健康署也指出，攝取含糖飲料容易蛀牙、代謝異常與肥胖，肥胖兒童有二分之一的機率變成肥胖成人，未來都是糖尿病、高血壓、高尿酸血症（痛風）、骨性關節炎、心血管疾病等慢性疾病的潛在病患。

許多研究也顯示，含糖飲料、特別是手搖飲料店大多使用便宜的人工合成高果糖糖漿，容易造成脂肪肝、心臟病、高血脂、痛風、失智、癌症，同時孩童和青少年罹患心臟病的機率也升高。

以號稱「國民飲料」、在日本爆紅的珍珠奶茶為例，珍珠奶茶熱量高達440至550大卡，若天天喝一杯，一個暑假更會增加高達3.4至4.3公斤的體重。

國健署提醒，市售飲料及冰品含糖量高，不利體重、血糖、血脂肪控制，尤其夏天喜歡用飲料解渴，不僅無法達渴目的，反而從飲料中攝取過多的熱量，反而吃不下其他營養的食物造成營養攝取不足。

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