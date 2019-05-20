果汁喝太多 早死機率多3成

2019-05-20

風險將從9％大幅提高到42％

〔編譯茅毅／綜合報導〕「美國醫學會期刊網路公開版」（JAMA Network Open）十七日刊登的最新研究指出，果汁可能比汽水等含糖飲料更不健康！即使是「百分之百天然果汁」，只要飲用過量，早逝機率恐將從九％，大幅提高到四十二％。

過去研究已顯示，喝太多可樂、汽水和果汁，將提高罹患心血管疾病的機率，即攝取過多糖分與肥胖、糖尿病及三酸甘油脂過高所導致的高血脂有關。但幾無研究檢視，攝取太多糖分可能影響死亡率。這項研究的共同作者、美國艾莫瑞大學（Emory University）助理教授威爾許（Jean Welsh）等人，因此重新利用二○○五年一項名為《中風研究中的地理和人種差異》所收集的數據，試圖探究非裔美國人死於中風的人數多於其他族裔，以及美國東南方的中風患者較美國其他地方多的原因。

在分析一三四四○名四十五歲（含）以上成人後發現，近六十％男性和幾乎七十一％成人體重過重或肥胖。相較於含糖飲料佔其每日攝取卡路里不到五％者，含糖飲料佔其每日攝取熱量達十％或更多者，死於冠狀動脈心臟病的機率大增四十四％，早死機率也提高十四％。

含糖飲料 與死亡率升高有關

另外，每天多喝十二盎司（約三四○公克）果汁者，死亡率增加二十四％。研究人員指出，這顯示飲用包括果汁在內的含糖飲料，與死亡率升高有關。威爾許等人將含糖飲料界定為汽水及水果口味之類的「加糖飲料」，以及沒加糖的百分之百天然果汁。

美國哈佛大學營養系研究員菲雷（Marta Guasch-Ferre）及該校醫學院教授胡丙長指出，此一最新研究乃最早檢視包括百分之百純果汁在內的含糖飲料與早逝間關聯的研究之一。儘管果汁或許不像加糖飲料那樣有害健康，但兒童與成人仍應節制飲用，尤其是希望控制體重者。英國瑞丁大學副教授屈恩勒（Gunter Kuhnle）認為，這項研究很重要，尤其果汁往往被視為加糖飲料替代品；果汁可提供維他命，甚至若干纖維素，但除此之外對健康幾無益處。

美國小兒科學會（ＡＡＰ）和美國政府公布的「美國人飲食指南」建議，一至六歲幼童每日的果汁攝取量限於六盎司（約一七○公克），七歲及以上兒童、青少年與成人，則不應超過八盎司（約二二七公克）。

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