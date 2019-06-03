漏洞！手搖飲標示不含配料 實際熱量相差達6.91倍

2019-06-03 16:33

〔記者林惠琴／台北報導〕市售手搖飲標示有漏洞，恐怕與實際吃下肚的含糖量、熱量差很大！董氏基金會最新調查發現，因業者標示手搖飲含糖量、熱量可能不含配料，以紅豆珍珠鮮奶茶全糖為例，實測每100毫升含糖量、熱量，竟與標示值相差2.21倍、6.91倍，呼籲衛福部食藥署應修正規定、要求完整標示。

董氏基金會營養師尤宣文表示，根據2013至2016年國健署的「國民營養健康狀況變遷調查」資料，93.9%的國中生、88.9%高中生，以及83.6%的19至44歲成人，每週至少喝1次含糖飲料，甚至進一步發現，每週平均喝含糖飲料的次數可近7次。

不過，董氏基金會食品營養中心組長潘紀綸指出，此次該會調查發現，多款飲料的含糖量、熱量實測值與業者標示值有落差，含糖量差最大的是黑糖烏梅檸檬蜜，標示每100毫升含6.67公克糖，但實測有16公克，相差2.4倍；熱量相差最大則是紅豆珍珠鮮奶茶，標示每100毫升有10大卡，實測卻是69.09大卡，相差6.91倍。

董氏基金會執行長姚思遠強調，依照目前「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，業者標示得不含配料的糖量、熱量，除了糖、茶、咖啡、果蔬汁以外，其他原物料可不管，根本是無意義、不具參考性的標示，強調消費者有「知」的權利，食藥署應修正相關規定，要求業者完整標示。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法