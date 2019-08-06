這位「母乳爸爸」超強 每晚只睡2、3小時

2019-08-06 16:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕本週（8月1日至7日）是國際哺乳週，屏東縣政府衛生局今天（6日）舉辦「增能家長．啟動哺乳」宣導活動，請來新手爸媽王孝文、王聖涵現身說法。

當力行餵母乳的媽媽王聖涵說，「我每天可以睡足6到8小時」時，引來全場驚呼，原來是老公王孝文甘當「母乳爸爸」，家事都一手包辦，雖然每晚只能睡2到3小時，但看到一對龍鳳胎有足夠的母乳可喝，他說，「再累也值得」！

30歲的王孝文和太太王聖涵結婚3年，育有一對3個月大的龍鳳胎，王孝文說，母乳要充足，除了營養足夠，媽媽的心情愉快與睡眠充足也很重要，因此，當他和太太打定主意要餵孩子母乳時，他就決定盡全力當後盾，讓太太餵完母乳後馬上休息，他就去洗奶瓶、洗寶寶的衣服、拖地、做家事等，自己白天有時間再補眠。

王聖涵說，為了了解雙胞胎的食量，她都自己手動擠奶，再以瓶餵方式哺育母乳，雖然餵母乳要花比較多心力，但她覺得自己很幸福，有全家人的支持，一天可以睡上6到8小時。

屏東縣政府衛生局說，去年（2018年）全台平均純母乳哺育持續6個月比例約46％，屏縣則是41％，低於全國平均，因此要加強宣導，目前全縣有約百名母乳志工，只要民眾有哺餵母乳的問題，志工都可以到宅協助，哺餵母乳不是只有媽媽的責任，全家人都要一起支持。

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