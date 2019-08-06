5G釋照說明會 業者擔心三大電信高價壟斷市場

2019-08-06 11:23

〔記者劉力仁／台北報導〕5G預定年底釋照，國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開說明會，遠傳、中華電、台灣大等三大電信業者擔心起標價過高，台灣之星、亞太電信等兩家中型電信業者擔心「標不過」三大業者，呈現兩樣情。按照NCC規劃，如果順利完成釋照，預計明年年中開台。

按照NCC的釋照規劃，今年年底將釋出3.5GHz、28GHz、1800MHz三頻段共2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬（每10MHz劃分為1單位）、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬（每100MHz劃分為1塊）、1800MHz頻段釋出2x10MHz頻寬（全部劃分為1塊）。

台灣之星法規暨漫遊互連處長王俊亦表示，NCC規劃3.5GHz釋照頻譜上限100MHz太大，電信業者打價格戰，最後恐怕僅三大電信業者得標，他建議每家電信業者取得上限為70MHz到80MHz，如此才會保證超過4家業者得標，避免三大業者壟斷5G市場。NCC也補充說明，鄰近日本、韓國、中國大陸頻譜上限也都是100MHz，我們訂定100MHz應屬合宜。

NCC綜合規劃處處長王德威表示，3.5GHz以每10MHz為單位釋出，三大業者若刻意要排除第4家業者，在標金部分，必須付出相當大代價，第4家業者應該有機會進入市場，只是頻譜位置在哪裡而已。

元智大學資傳系助理教授葉志良表示，NCC規劃5G「共頻、共網、共構」，但目前競標規則對於共頻方式並未清楚說明，未來恐引發爭議。

至於電信業者未來如何「共頻」，NCC會根據電信管理法授權規劃中，未來將公布相關作法。

遠傳電信協理蕭景騰表示，5G技術還具濃厚的實驗性質，競標金額應該更為合理，NCC規劃的28GHz的標金起價過高，建議降低。

年底5G競價分為兩階段，第一階段為數量競價、第二階段為位置競價，兩個階段之間至少間隔7天，讓業者有充足時間準備。

3.5GHz、1800MHz得標者取得系統架設許可後，必須於5年內完成涵蓋人口50%的建設；28GHz得標者，5年內必須依照得標頻寬完成375至3000台之基地台建設。3.5GHz、28GHz頻段特許執照效期至129年12月31日；1800MHz頻段特許執照效期至119年12月31日。

2013年4G第一波釋照，6家電信業者歷經40天393回合價格大戰，最後以1186.5億元結標，比底價359億高出827.5億元。這一波5G釋照，傳出NCC底標150億，財主單位依過去競標結果認應調高至350億，日前傳出行政院長蘇貞昌喊出目標400億，由於電信業者勢在必得，預估最後結標金額將遠超過400億元。

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