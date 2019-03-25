企業專網未決 5G格局變小

2019-03-25

〔記者黃佩君／台北報導〕「電信管理法」上週已經立法院交通委員會審議，台灣將進入可「共網共頻共建」的5G階段，但對有益於智慧製造、特定場域應用的企業專網卻仍然延遲，主因是ＮＣＣ認為等垂直場域應用成熟後才會考慮釋出，企業要專網仍得向電信商租用；產業專家指出，產業有其應用需求，若能早日釐清如何租用，價格合理將有助於5G相關周邊發展，否則只利電信商，「等於把5G格局整個做小」。

專家表示，企業專網可幫助智慧製造及特定場域演唱會、音樂會等垂直整合應用，大大拓展5G周邊格局；但電信商卻主張花大錢標到頻譜，不應讓企業坐享專網。ＮＣＣ也認為專網恐使頻譜破碎，希望仍由電信公司競標，修法後企業再向電信公司租用頻譜建置企業專網。

專家指出，企業專網就是給特定企業用途，例如部分公司可透過專網將生產機台資訊整合，達到智慧製造同步連網效果；又如北部流行音樂中心導入ＡＲ、ＶＲ演唱會，「同時就有很多流量使用，得要有專網系統去處理這種特定需求，以及不同場域的垂直整合」。

專家提醒，德國等國已指定超高頻段的頻譜來提供企業自建專網；目前ＮＣＣ已有實驗頻段申請，可作為企業專網的雛形，但若電信商不願釋出資源，「對產業來講可能就很困難」。

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