賭政黨輪替鬆綁華為 傳2業者拖延5G釋照

2019-03-25

黨政人士︰已促NCC跨部會溝通標準、企業專網等議題

年底完成頻譜競標

〔記者黃佩君、劉力仁／台北報導〕我國5G商轉上路已落後許多國家，傳某兩大電信業者遊說立委，拖延「電信管理法」修法，「賭」明年大選後有機會鬆綁「華為條款」，讓業者可採購成本至少低二到三成的華為基地台等設備；黨政人士透露，已要求ＮＣＣ加快標準、企業專網等議題跨部會溝通，力拚「電信管理法」在本會期完成二、三讀，今年底完成頻譜競標，加快釋照腳步。

攸關5G頻譜競標的「電信管理法」已在立法院交委會通過初審，相較美國電信業者已搶先全球推出「類5G」服務，中國預計五月發放5G臨時執照，台灣具有5G基地台、網通等關聯產業優勢，「但ＮＣＣ似乎不趕時間」。

NCC似不趕時間 5G恐2022年商轉

黨政人士透露，ＮＣＣ理由是光行政作業程序需六到八個月，包括「徵詢業者意見、進行溝通，法規預告兩個月等」，加上傾向採取兩階段競標，正式釋照將拖到明年中，實際業者完成架設、商用運轉恐遲至二○二二年。

黨政人士指出，5G目前進度尚在跨部會溝通，包括交通部仍在洽詢各單位意見，但已要求ＮＣＣ壓縮行政流程，力拚今年底完成頻譜競標。

五大電信營運商對外多表示不希望今年完成頻譜競標，原因是4G標金及建設耗費巨資，業界「元氣未復」；但立法院近來傳出，某兩家業者希望能採購成本至少低二到三成的華為設備，只要拖到明年大選政黨輪替，「就有機會鬆綁華為」。

黨政人士指出，若頻譜競標拖延，實際釋照及系統審核勢必落在明年五二○以後；以4G時代的華為設備較歐商便宜二到三成，加上每年零件支出，可省下數百億元，且華為正遭美國發動圍堵，若能在台灣佈建，對華為不只有指標意義，報價一定會較4G「更有競爭力」。

雖然ＮＣＣ強調法規早禁止華為設備，但業界指出，該法是「空白支票」，規定的是「配合有關機關的國安考量」，若政黨輪替就可能改變；至於今年通過「資安管理法」，對關鍵設施禁用中製設備似有依據，但目前是否可適用民間、適用方式等，仍有疑義，也有可能被再度修法。

NCC︰4G禁華為 5G也不可能用

對於傳出有電信業者遊說拖延釋照時程，拚明年大選後有機會鬆綁華為設備；ＮＣＣ強調，適用5G設備的相關法規都訂有「國安條款」，4G設備禁用華為，5G也不可能用。

ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，依據「行動寬頻業務管理規則」第四十三條規定，ＮＣＣ未來准駁5G得標者籌設同意書及公司變更登記時，應配合有關機關之國家安全考量辦理；日前立法院交通委員會初審「電信管理法」草案，已通過的三十七、三十八條條文，也規範5G業者申請營運計畫及網路設置計畫、公眾電信網路等，必須使用符合有關機關國家安全考量之電信設備。

ＮＣＣ強調，早在二○一三年十月立法院交通委員會就決議，4G核心設備不得使用中國製產品；ＮＣＣ也宣告5G將延續4G釋照時的政策立場，禁止使用中製設備。

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