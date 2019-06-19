5G開跑！NCC修正相關法規 12月釋照

2019-06-19 18:24

〔記者劉力仁／台北報導〕為使5G順利於12月釋照，國家通訊傳播委員會（NCC）今日審議通過「行動寬頻業務管理規則」修正草案，並縮短預告期，待行政院公告「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」後，即對外辦理法規預告及公開意見諮詢，讓民眾早日享有5G應用（如物聯網、車聯網等）帶來服務體驗。

NCC將釋出2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，還有前次4G第三波釋照未釋出之1800MHz頻段20MHz頻寬亦包含其中。

5G釋照採二階段競價方式，第一階段以多回合競價方式決定得標頻寬數量，第二階段再進行位置競價，決定實際得標頻率位置。NCC另外設計補充競價回合，確保原頻率能順利釋出。

為促進公平競爭，避免頻譜資源由少數業者所掌握，NCC強調，原行動寬頻業務管理規則規定，每一家經營行動寬頻業務的業者，其申請核配總頻寬，不得超過我國核配提供行動寬頻業務使用總頻寬的1/3；這次5G競價，草案也規定各頻段最多可得標的頻寬上限3.5GHz頻段為100MHz，28GHz頻段為800MHz。

草案中要求3.5GHz頻段得標者，應於5年內使用其新標得的3.5GHz頻段建置，或用其擁有之原4G頻段升級建置5G基地台，涵蓋全國人口比例至少達50%，並使用其標得之3.5GHz頻段，建置至少1000台5G基地台。

至於28GHz頻段得標者，NCC則說，由於該頻段頻率物理及應用服務之特性，僅規範其建設數量，依其該頻段之得標頻寬，每得標100MHz頻寬的業者，至少應建置375台5G基地台，至多至3000台5G基地台。另規定電信業者應於申請5G經營、籌設及架許時，檢附資通安全相關文件。

此外，草案將放寬得標者得採用之5G技術標準，包含3GPP現已公布，但尚未經ITU確認之5G技術標準。NCC說，因5G技術規格及商業模式均尚未成熟，業者得標後務必將投入較4G服務更多成本，因此將這次釋出之3.5GHz及28GHz頻段特許執照的使用期限，較4G為之延長至129年底，以鼓勵業者投入競標與建設；但1800MHz頻段部分，使用期限仍訂為119年底。

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