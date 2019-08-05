利奇馬接近 週二高溫恐飆37度 勿忘做好防颱準備

2019-08-05 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6日）全台高溫炎熱，隨著颱風外圍移入的水氣增加，東半部會出現短暫陣雨，西半部午後有雷陣雨。輕颱利奇馬強度有增強趨勢，未來對台灣將構成威脅，建議民眾預先做好防颱準備。

輕颱「利奇馬」今（5日）下午2時的中心位置位於北緯18.9度、東經129.7度，以每小時14公里速度向西北西緩慢移動，颱風中心氣壓992百帕，預測明天下午2時的中心位置會在鵝鑾鼻東南東方850公里海面上，請在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。

另一輕颱「范斯高」未來將朝日本九州及韓國方向前進，對台灣無影響，但請欲前往日韓的朋友多留意。此外，目前在關島北方海面的熱帶性低氣壓「TD15」正在持續發展，日本氣象廳已對其發布「烈風警報」（GW），最快在明天增強為第10號颱風「柯羅莎」，未來朝日本方向前進機率高。

中央氣象局預報，明天東半部、大台北地區、基隆北海岸及恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣；午後雷雨有時會伴隨短時強降雨、強陣風等現象。

天氣風險公司指出，輕颱利奇馬逐漸增強，週四、週五（8日、9日）接近台灣機會高，無論最後是否登陸台灣，北部、東半部地區都會受到颱風或颱風外圍影響，建議受影響地區居民可先著手防颱準備。

氣溫方面，氣象局針對明天台北市、新北市、桃園市、新竹縣市及苗栗縣發布高溫警報，全台各地高溫普遍在32度以上，大台北地區、桃竹苗一帶有可能出現35至37度高溫。

紫外線方面，明天全台均為過量級，外出活動請注意防曬並多補充水份。

空氣品質方面，明天北部、宜蘭及花東及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天受颱風影響，南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動請多留意；另外中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區易有8至9級強陣風，也請注意。

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