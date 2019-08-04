太平潑水節登場 盧秀燕與消防猛男打水仗

2019-08-04 16:35

〔記者陳建志／台中報導〕父親節將到，太平88潑水節今天熱鬧登場，因天氣炎熱，吸引數千位民眾到場打水仗消暑，台中市長盧秀燕也帶著水槍到場，和12位消防猛男打水仗，民眾一看到市長出現「水力全開」圍攻，全身都濕透了，現場High翻天，盧秀燕也答應明年擴大舉辦，成為太平的年度盛會。

太平中山里長閻泰利表示，「88潑水節」今年邁入第9年，因許多民眾反映，應該在父親節前舉辦，才能凸顯慶祝爸爸節的意義，因此今年將活動提前到父親節前一週舉辦，民眾參與相當踴躍，尤其感謝市長盧秀燕今年補助經費，讓活動非常成功。

台中市長盧秀燕、立委何欣純和國民黨立委參選人莊子富今天都到場和民眾同樂，因天氣炎熱，吸引數千位民眾到場玩水，民眾都有備而來，帶著水槍、水桶到場準備大幹一場，主辦單位一放水，立刻上前裝水，大家有冤報冤、有仇報仇互攻，現場水花四濺，每個人都濕透了。

台中市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、太平區長許貴芳今天也全副武裝和民眾同樂，現場原安排12位消防猛男和市長盧秀燕等人分成2隊打水仗，到盧秀燕一進到會場，民眾就拿起水槍、水桶圍攻，現場水花四濺，包括採訪的媒體，大家全都濕透了。

盧秀燕表示，這項活動已經舉辦第9年，雖然是中山里舉辦，但前來參加活動的民眾遍及全太平，甚至是鄰近的各區，已經是太平年度盛會，並是台中市具特色的活動之一，允諾明年補助經費更多、擴大舉辦，讓大家開心潑水。

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