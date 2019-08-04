獨家》宰客？高美濕地末班公車後… 小黃叫客1車1千

2019-08-04 12:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中國際級景點高美濕地暑假遊客如織，濱海風車落日之美令人沉醉。近年雖有增加公車班次跟路線，但許多國外旅客與外縣市遊客不熟悉台中公車路線，為求方便跟省時，改搭計程車，但計程車用喊價，也令人詬病。

記者昨日夜間在18號風車站牌觀察計程車攬客過程，尤其末班車駛離之後，有小黃司機向台灣遊客喊出一輛車1千元，4人或5人搭乘都是1千元，但遊客並未搭乘，若到逢甲還算合理，如果是清水街上，就太貴了。市府指出，計程車喊價就是違法，可依法開罰。

高美濕地近年爆紅後，成為台中市海線遊客最多的景點，也帶動周邊觀光產業，小黃司機也在清水車站或清水中山路幾處公車站牌攬客，尤其鎖定不熟悉公車路線的國外遊客，但長年海線地區計程車習慣喊價，但高美到逢甲小黃司機大部分議價一個人300元到500元，屢屢有遊客在網路抱怨，到高美濕地搭計程車被坑了。曾發生2名韓國女遊客在清水火車站嫌小黃司機開價太貴，改搭UBER，導致小黃司機與UBER駕駛爆發衝突。

記者昨日夜間在高美濕地景觀橋旁的18號風車站牌，目擊乘客約7點陸續排隊等309與688末班公車，約有20多名遊客排隊等車，此時多輛小黃司機趨前詢問有3至5人遊客是否要搭乘。

309與688末班車皆離開之後，約有10名遊客來到18號風車站牌等車，此時有一名小黃司機向一組台灣遊客喊出一輛車1千元，4人或5人搭乘都是1千元，見遊客沒意願，改詢問一旁的2名台灣遊客，但因對方要去靜宜大學，司機無法載，請他們詢問別輛小黃。

海線計程車司機指出，高美濕地到清水市區中山路、清水火車站一帶，路程皆在10公里以內，1車價格約在300元左右，若是一車1千元到逢甲還比較合理，因為高美濕地至逢甲約1車約1千元。

台中市府交通局指出，小黃議價屬違規，若經查證屬實將依公路法裁處，9千至9萬元罰緩，以台中市為例第一次會罰9千，第二次就累計至18000元，之前就曾去高美濕地稽查小黃違規事件。另外，會研議將309末班車從7點16分再延後至7點半，若遊客沒搭到309末班車，也可以搭688至清水街上或清水火車站轉車到市區。

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