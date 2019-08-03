斗六火樹銀花市集揭幕 還上演求婚記

2019-08-03 20:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六「火樹銀花市集」今晚首度上線，接軌人文市集，新增30攤創意攤商，希望鼓勵有想法、有行動力的年輕人創業，今晚市集除有煙火秀，街頭藝人表演及抽大獎外，還意外上返鄉青農求婚記，充滿歡樂氣氛。

斗六市長林聖爵表示，辦理假日人文市集的初衷，就是希望創造斗六親子共遊的好去處，目前已初步達成集市的效果，每次市集營運，都可吸引上萬人次民眾前往休閒娛樂及購物，新增加的火樹銀花市集有30攤位，攤位設在公明路，免費提供斗六年輕一代及學生族群創業，新設置的市集舞台，則可提供街頭藝人及民間團體演出，四週也增設美麗的燈光地景，讓市集愈夜愈美麗。

火樹銀花市集今晚有表演、有煙火，但最大的亮點卻是返鄉青農、大裕農牧場的蛋農王嗣文，無預警的向在台大雲林分院擔任護理師女友吳依倩成功求婚，現場並發送108顆紅蛋，讓活動喜上加喜。

斗六市公所表示，未來週六市集營業時間從早上11點到下午9點，週日及一般假日營業時間從早上11點到下午6點，供小朋友遊戲的氣墊及滑水道，會持續免費提供小朋友遊玩，持續到夏天結束，歡迎親子共遊。

斗六假日人文市集管理中心主任韓昌龍表示，人文市集串連火樹銀花市集後，讓斗六市民可以從早上玩到夜晚，不但有得吃、有得逛，還能欣賞音樂及藝頭藝人演出，讓市集愈夜愈美麗、愈好玩。

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