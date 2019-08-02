今夏最大規模！ 格陵蘭島1天內融冰110億噸

2019-08-02 23:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球各地入夏以來連連飆高溫，丹麥氣象科學家表示，格陵蘭島（Greenland）冰層表面在8月1日經歷今夏最大規模融冰，1天內流失110億噸冰，相當於440萬座標準奧林匹克泳池的水量。

美國有線電視新聞網（CNN）2日報導，丹麥氣候研究所（DMI）科學家莫特拉姆（Ruth Mottram）指出，格陵蘭島的融冰季通常從5月底開始，今年卻提前到5月初，並在過去4個月內持續融化。

平均而言，格陵蘭每年7月的融冰量約為600至700億噸，今年7月卻流失1970億噸冰，幾乎是800萬座奧林匹克泳池的水量。7月底為歐洲各地帶來極端氣溫的熱浪已北移至北極圈，科學家指可能引發格陵蘭1950年以來最大規模的融冰。

報導指出，科學家1日在格陵蘭島海拔3000公尺處測得攝氏2.7度，若經證實將接近歷史高溫。由歐盟資助、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）運營的「哥白尼氣候變化計畫」（Copernicus Climate Change Program），依據7月1日至29日初步紀錄指出，今年7月的全球均溫可能與2016年7月的「史上最熱月份」不相上下，甚至可能略高。最終數值將在5日公布。

莫特拉姆表示，格陵蘭島的高溫還將持續數天，甚至更久。她坦言，由於融冰季通常持續至8月底，即使之後的融冰幅度不若近幾週，規模之大仍然不容小覷。格陵蘭島的冰層為全球第2大，今夏的融冰已讓全球海平面上升約1公釐。

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