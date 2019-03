淺藍碎冰夢幻絕美 宛如《冰雪奇緣》場景再現

2019-03-22 23:04

〔即時新聞/綜合報導〕隨著春季到來,北美洲五大湖之一的密西根湖近日因冰雪逐漸融化,滿佈湖面的淺藍色碎冰,看上去就像迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》的場景重現,壯觀又夢幻。

綜合媒體報導,美國一名攝影師喬爾(Joel Bissell)日前在密西根當地的南黑文碼頭(South Haven)拍下這些難得一見的融冰景象,據相關報導指出,產生這番奇景的原因,是結冰的湖水因冰層解凍成薄冰,在冰下流動的水將破碎的薄冰相互擠壓,碎裂成一片一片並堆疊在一起所致。

雖然這番景致異常美麗,但美國海岸警衛隊則也特別提醒民眾,千萬別嘗試在冰上行走,因為冰層不夠厚且排列不穩定,且這些冰都在持續破裂及消融中。

.@PureMichigan moment: Gorgeous blue ice shards are piling up along the Lake Michigan shoreline ???? This is the awesome scene in @SouthHavenMI https://t.co/hut9NmbgTH



????: @Bissell2300 of @MLive/@Kzoo_Gazette pic.twitter.com/h72AbbNNoQ