淺藍碎冰夢幻絕美 宛如《冰雪奇緣》場景再現

2019-03-22 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕隨著春季到來，北美洲五大湖之一的密西根湖近日因冰雪逐漸融化，滿佈湖面的淺藍色碎冰，看上去就像迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》的場景重現，壯觀又夢幻。

綜合媒體報導，美國一名攝影師喬爾（Joel Bissell）日前在密西根當地的南黑文碼頭（South Haven）拍下這些難得一見的融冰景象，據相關報導指出，產生這番奇景的原因，是結冰的湖水因冰層解凍成薄冰，在冰下流動的水將破碎的薄冰相互擠壓，碎裂成一片一片並堆疊在一起所致。

雖然這番景致異常美麗，但美國海岸警衛隊則也特別提醒民眾，千萬別嘗試在冰上行走，因為冰層不夠厚且排列不穩定，且這些冰都在持續破裂及消融中。

.@PureMichigan moment: Gorgeous blue ice shards are piling up along the Lake Michigan shoreline ???? This is the awesome scene in @SouthHavenMI https://t.co/hut9NmbgTH



????: @Bissell2300 of @MLive/@Kzoo_Gazette pic.twitter.com/h72AbbNNoQ — MLive （@MLive） 2019年3月20日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/