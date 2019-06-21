喜馬拉雅融冰快1倍 威脅八億人用水

2019-06-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕十九日公布的一份研究指出，自本世紀初開始，喜馬拉雅山冰川的融化速度已增加一倍，自二○○○年起，每年流失相當於一．五英尺（約四十五公分）的冰，此為氣候變遷逐漸侵蝕喜馬拉雅山冰川的最新跡證，也凸顯氣候危機對亞洲八億人民的供水構成威脅。此一研究已刊登於「科學先端」（Science Advances）期刊。

這份依據時間橫跨四十年、針對印度、中國、尼泊爾與不丹廣及兩千公里的衛星觀測新分析顯示，喜馬拉雅山冰川目前的融化速度，是一九七五年到二○○○年世紀交替時的一倍。該研究主要撰稿人、美國哥倫比亞大學博士候選人毛瑞爾（Joshua Maurer）說，這是喜馬拉雅山冰川在這段時間內融化速度有多快與為何融化的最清晰影像，可能有多達四分之一的冰川在這段期間融化。

該研究並將冰川加速融化歸咎於溫度上升；儘管各地溫度有異，但二○○○年到二○一六年的平均溫度，足足比一九七五年到二○○○年高上攝氏一度。其他造成冰川加速融化的原因，還包括降雨減少導致冰覆減少，以及燃燒化石燃料導致煙塵覆蓋於冰川表面，進而吸收陽光與加速融化。

喜馬拉雅山冰川融化對周遭八億人的生計有更直接的影響︱︱這些人賴以生存的河川水源，來自喜馬拉雅山的融雪；隨著冰川加速融化，這些河川的季節性融雪流量看似也有所增加；但科學家擔心，假以時日，曾人口密集的印度、巴基斯坦與中國的氾濫平原，恐將供水吃緊，甚至引發地區與國際緊張。

同樣刊登於「科學先端」的另一份美國研究則指出，如果當前的溫室氣體排放速率不變，格陵蘭島的冰層（ice sheet）會在兩百年內完全融解，造成全球海平面升高四十八到一百六十公分。

為降低溫室氣體排放，美國紐約州州議會二十日通過一項法案，要在二○五○年前，把溫室氣體排放量降為零。該提案是以一九九○年排放量為基準，要在二○五○年前減少排放量八十五％，另外十五％則是以抵銷方式消除。這項法案若獲得州長簽署，紐約州將成為美國繼加州之後，第二個訂出碳中和目標時限的州。加州的目標是二○四五年。

研究顯示，喜馬拉雅山冰川目前的融化速度，是一九七五年到二○○○年時的一倍。圖為尼泊爾境內的昌日西冰川（Changri Nup Glacier）。 （美聯社檔案照）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法