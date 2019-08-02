算給大家看！陳吉仲駁斥收購公糧會帶來高糧價

2019-08-02 23:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲今晚在臉書駁斥政府收購公糧會造成高糧價的說法，他文中指出，哪裡來的高糧價？平行世界？目前每位消費者每年花在白米上的錢只有1980元，就算每公斤漲到50元，每年增加的支出也只有270元，哪裡來的高糧價呢？

陳吉仲今晚在臉書表示，今天有一則報導，認為政府大量收購公糧，將造成消費者面臨高糧價時代，這樣的說法不但不正確，也會製造農民與消費者的對立，引起恐慌，因此他一定要鄭重地澄清。

陳吉仲指出，事實上，台灣的糧價長期偏低，農委會各種維持糧價的努力，只是讓糧價回到正常水準，在消費者可以合理負擔的條件下，確保並提升農民的收益。

陳吉仲表示，曾有農民告訴他，現在的稻穀賣價和30年前並沒有太大改變，但這30年來，物價已經漲了許多，如果糧價一直維持不變，農民的實質收入只會越來越薄，這樣並不公平。

陳吉仲說明，目前平均白米零售價格每公斤約44元，若以國人每年平均食米量45公斤計算，每位消費者每年花在白米上的錢只有1980元；就算每公斤漲到50元，每位消費者每年增加的支出也只有270元，哪裡來的高糧價呢？政府的政策歡迎外界檢視，但他也要呼籲評論應本於客觀，別造成農民無謂的傷害。

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