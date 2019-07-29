中研院士獨創快速生成有機肥 陳吉仲盼解農業廢棄物問題

2019-07-29 18:19

〔記者張菁雅／台中報導〕中研院士、中興大學土壤環境科學系教授楊秋忠創辦的地天泰農業生技公司，今日在台中工業區舉行核心酵素工廠啟用典禮，該工廠生產各類「環保酵素」，可在3小時內將有機廢棄物製成有機肥料。農委會主委陳吉仲出席啟用典禮時表示，台灣1年產生250萬公噸農業廢棄物，農業廢棄物若能快速處理、再利用，可創造更高的價值。

楊秋忠表示，環保酵素」，傳統的微生物堆肥需要花3至6個月，他將酵素提煉出來，可以直接反應，「就像飛彈直接打出去的意思」，結合反應設備可在3小時內，將有機廢棄物快速製成有機肥料。

楊秋忠指出，除了有機廢棄物外，環保酵素也能解決農林漁畜、果菜渣、生活污泥、枯枝落葉、製藥廠、食品加工廠、屠宰場、餐廳、造紙廠、污泥處理、皮革廠等產業的有機廢棄物。

陳吉仲則表示，台灣1年產生250萬公噸農業廢棄物，目前只處理25萬公噸，有些用於沼氣發電，而有機肥料是另外一個用途。農業廢棄物若可以在很快時間內發酵、再使用，對農業政策幫助非常大，廢棄物再利用，創造更高的價值，處理完的有機肥料回到土壤，又對地力有幫助。

陳吉仲也說，農業廢棄物處理最困難的地方在於收集，這部分農委會樂意協助，不讓250萬公噸的農業廢棄物閒置，造成負面效果。

另外，地天泰公司今日也與京都念慈菴、泓橋環保、隆來環保及新福綠地農業科技簽訂合作備忘錄。上述公司將利用地天泰的快速處理技術，處理中藥渣及廚餘等每日超過100公噸的有機廢棄物。

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