陳吉仲訪嘉義縣 承諾幫助建置冷鏈體系

2019-08-01 20:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌日前宣布編列10億元預算補助農漁畜產業建置冷藏、加工設備，農委會初步統計，嘉義縣已有10間農會、合作社等提出設置冷凍冷藏供應鏈設備，需求金額約4700多萬元，申請補助約2300多萬元，目前還在增加；農委會主委陳吉仲今天到竹崎、義竹等地視察，承諾將儘速補助，建立冷鏈物流體系。

陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及竹崎地區農會總幹事林孟怡等在竹崎農會倉庫與農民座談，陳吉仲說，政府推動農業升級、推廣外銷，冷藏儲存空間極為重要，在農產價格較低迷時，冷凍儲存適當數量，再逐步釋出，能穩定農產價格，各農漁會、合作社等若有需求，請儘速申請，農委會將補助一半經費。

林孟怡說，竹崎地區農產豐富，水果種類多，如香蕉、酪梨及柑橘類等，日前到香港參訪時，已有貿易商答應年底要到竹崎農會洽談柑橘、柳丁等水果合作運銷事宜。

林孟怡說，竹崎農會選定約百餘坪倉庫，申請冷藏、加工設備，延長農產保存期及加工商品，初步提出冷凍庫、製冰淇淋機等，需求約180萬元，倉庫所需的堆高機、貨車、選果機等設備約300萬元。

陳吉仲允諾，農會所提需求均將補助一半，並建議竹崎地區農會的冷藏倉庫可再增加一倍，容納更多農產，他也宣布，竹崎農會申請興建農業資材中心補助款700萬元已核定；林孟怡說，農業資材中心地點寬敞，目前正在設計，今年可動工，未來將把農藥、肥料等運到該處，農民取貨等更方便。

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