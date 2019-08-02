鳥嘴潭人工湖水源保護區爭議 謝龍介跨區聲援南投人

2019-08-02 16:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南屯草屯鎮500多位民眾今天在台南市議員謝龍介及南投縣議員李洲忠、唐曉棻等人帶領下，前往位於台中市的水利署中水局抗議，反對水利署興建鳥嘴潭人工湖將草屯、仁愛等4鄉鎮列為水源保護區，而且救濟金的發放未公開透明，而湖的週邊還有掩埋場，水質令人質疑，要求再溝通協調。

水利署中區水資源局長陳弘凷表示，並未將草屯、仁愛、埔里、國姓列入水源保護區，而且水質經測試都符合自來水的原水水質標準，也進行污染防治，至於回饋問題，一旦完工每年都會給南投縣政府及草屯鎮回饋金；至於垃圾掩埋場，是在取水口下游，不會影響上游取水水質，但為了安全有設截水牆，對人工湖水質不會受影響。

中區水資局在草屯興建鳥嘴潭人工湖，一旦完工每天可供應25萬噸的用水，其中21萬噸的水給彰化、4萬噸給草屯鎮民。

南投縣議員李洲忠、唐曉棻等人今天帶領草屯鎮5百多人鎮民到中水局抗議，台南市議員謝龍介則趕來支援，批政府不重視民意，若再不傾聽民意，週週來抗議，大家再用選票把政府下架。

李洲忠、唐曉棻指出，中水局規劃鳥嘴潭人工湖，將草屯、仁愛、埔里、國姓4鄉鎮列入水源保護區，影響到4鄉鎮發展，而人口湖開闢後，下游會缺水、斷水、斷路及環境污染沙漠化的問題，水利署應提出因應對策。

陳情民眾表示，人工湖要供應彰化縣每天21萬公噸的用水，應明定自來水回饋；另外，1分地發放救濟金只有18.2萬，根本過低，不聽民意，應取得共識再實施。

最令人憂心的是，人工湖週邊有霧峰及草屯鎮垃圾掩埋場，讓彰化人都拒絕喝「垃圾水」，水利署應優先解決垃圾的問題。

水利署強調，公有地取得，無需給補償，但為感念當地民眾辛苦，從優救濟金每公頃182萬元的徵收救濟。

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