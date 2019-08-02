另類父親節 侯友宜與監護、安置兒少聚餐

2019-08-02 15:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區去年開幕的「重慶秦媽」火鍋店，響應新北市政府「好日子愛心大平台」，今天中午邀請120名由新北市政府監護、安置的兒少及照顧者用餐，市長侯友宜也到場表達對業者善舉的感謝。

重慶秦媽餐飲集團台灣帝品公司總經理詹訓河表示，為了善盡企業社會責任，得知市府媒合社會各項愛心資源，讓有需求者得到挹注和滿足，便透過社會局邀請受監護和安置的兒少及照顧者用餐，希望讓弱勢兒少和家庭也能感受到社會的溫暖。

社會局長張錦麗說明，新北市目前有112名兒童少年由新北市政府擔任監護人，其中28名由侯友宜市長擔任，84名由她擔任，而全市持續安置的兒童少年目前共有740人。

社會局指出，不論是受監護或是安置兒少，每名孩子背後都有一段辛酸的故事，市府會讓這些兒少都可以無虞地健康成長，有快樂的童年，才有人生前進的動力，孩子們目前在市府安排下，都由寄養家庭或安置機構提供長期與穩定的照顧。

今年18歲的阿和（化名）經板橋地方法院裁定，由市府委託家扶安置在寄養家庭，並由侯友宜擔任監護人，阿和看到「侯爸爸」非常的開心，他告訴「侯爸爸」說已高中畢業，目前在一家便利超商打工，希望有機會還能上大學，侯友宜聽了非常感動，頻頻為他夾菜，鼓勵他勇敢向前，踏實築夢。

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