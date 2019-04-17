投入安置兒少服務12年 林劭宇：他們需要像家的靠山

2019-04-17 10:16

［記者王秀亭／台東報導］「以生命影響生命，給他們像家一樣的靠山。」台東海山扶兒家園主任林劭宇投入兒少安置機構12年，3年前進入扶兒家園，承擔起家庭功能不彰，且併有司法議題的弱勢兒少安置，獲台東縣政府「特殊貢獻」績優社工表揚。

今年35歲的林劭宇，踏入社會工作者行列，就選擇進入兒少安置機構，他說，會接受兒少安置的小孩，多數是家庭功能不彰，受到家暴或傷害的孩子，由於每個孩子的狀況不同，最需要有人長期陪伴，拉他們一把。

林劭宇坦言，這群孩子多數處在弱勢底層，因為無所依靠，才需要有人持續地陪伴，等待這顆種子在土裡發芽的那一天。

有感於台東專業人力缺乏，林劭宇3年前在海山扶兒家園創辦人紹弘法師的鼓勵及支持下，到台東接下扶兒家園主任。

林劭宇指出，雖然盡力給予接受安置的兒少一個「家」，但願意投入這區塊的專業人力少，加上台東地處偏鄉，相關資源也不足，例如願意提供安置兒少一個工作機會的企業老闆，相信大家的愛心集結，一起扶持這群兒少成長。

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