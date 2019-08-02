無懼中客不來 民代邀外語業者免費為觀光業上課吸引國際客

2019-08-02 12:54

〔記者蔡文居／台南報導〕中國停發赴台灣自由行通行證，交通部也立即宣布投入36億元推國旅獎勵，希望藉此能減緩業者經濟上的衝擊。立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍及蔡旺詮今天特地合國內知名業者職達外語宣布，第一階段將提供1000位名額，免費提升觀光業者英語能力，透過政府與民間共同努力，吸引國際遊客，無懼中客不來。

陳亭妃等人今天在台南市議會召開記者會，陳亭妃表示，中國官方的舉動，明顯看出是慌了手腳，面對蔡英文總統強烈捍衛台灣主權的作為，無步可施。從這可看出在共產黨統治之下，政府胡亂限制旅遊地點、犧牲人民權益的舉動，根本毫無民主法治可言，由此更顯得台灣主權自由的可貴。

她表示，不僅中央政府早已有所準備，民間也隨時因應中方突發的政治操作。今天馬上結合職達外語宣布免費為觀光產業上課的措施，為台灣觀光轉型努力，讓台灣成為國際觀光城市。

職達外語執行長王凱民表示，當年在英國留學時，英國當地旅行社常常兜售許多亞洲行程及機票，獨獨缺台灣行程，覺得非常可惜，此次中國政府突然宣布禁止赴台自由行，換個角度想，台灣反而成為唯一沒有中客的國度。觀光業者如果可以乘勢轉型，接下更多歐美團，不見得是壞事。因此，政府開放輔助國旅，職達外語來相挺，義務協助觀光業者英語力提升，政府民間攜手一起努力將餅做大，無懼中客不來。

他表示，基於觀光業者彈性學習，此次1000個線上教學名額，將針對觀光英語開設專班，希望採最有效的主題式小班教學，快速有效提升業者英文，除了能夠從容服務歐美客戶，也希望更能夠將台灣的美好傳播出去，若是成效良好，將再提供日文及韓文課程選擇，更希望能拋磚引玉吸引更多業者共襄盛舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法