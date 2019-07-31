反擊中國限縮「打壓」 林佳龍：第4季將砸36億推國旅秋冬補助

2019-07-31 17:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國官方今證實8月1日（明日）起將暫停發放47省市來台自由行通行證。交通部長林佳龍今天表示，政治不該染指觀光，「打壓」只會讓台灣人更團結，觀光客也不應該成為威脅台灣人質，更透露今年第4季將投入36億預算推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，詳細方案將在近期公布。

林佳龍表示，觀光局稍早通報，今年8月1日起，中國將暫停核發47個自由行城市個人旅遊簽證。很明顯的，這是中國企圖透過管制來台自由行旅客，脅持觀光產業，進而影響台灣選舉。其實，過去幾年來，中國多次使出類似的打壓手段，希望藉由打擊台灣，謀取政治利益。尤其，是在總統大選前。

林佳龍說，預期到中國可能對觀光產業的緊縮，先前他已與蘇貞昌院長、陳其邁副院長多次討論各式應變計畫，並向蔡英文總統報告。面對這種要脅手段，我們已有準備；面對打壓，我們不會束手就擒。

林佳龍表示，今年1到6月，來台國外觀光客約達600萬人次，過去3年，中國以外的國際旅客來台人數連年增加，從717萬增加到837萬，我們將持續加強宣傳，讓更多的國際旅客體驗台灣。

林佳龍說，因應中國管制自由行觀光客，我們跟行政院已經準備好，預計將在今年第4季投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，這次的方案包括團體、自由行旅客都將補助，也將針對觀光旅遊業推出入園優惠，詳細方案近期將公佈。面對打壓，政府不會讓台灣的旅遊業者孤軍奮鬥！

林佳龍說，我們期盼，台灣的美被世界看見和體驗，當然「世界」包括中國的民眾，期盼中國的政府，可以跟台灣一起成為兩岸人民交流的推手，而不是阻力。

林佳龍強調，打壓台灣，無助於觀光交流，也只會讓台灣人更團結。觀光不該被政治染指，觀光客也不應成為威脅台灣的人質。

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