老車站逾百坪有美景藝術 招募女店主賣咖啡免租金

2019-08-02 10:22

［記者黃明堂／台東報導］只要自備咖啡機，就可以在馬蘭車站當現成的咖啡店老闆，逾百坪空間免付半毛租金！原店主曾正元是畫家，醉心創作、無心經營，賣咖啡5年虧了100多萬元，乾脆另尋店主，但只限女性。

正前方牆面是一隻展翅大冠鷲，下方有可愛化的百步蛇。廁所外牆有隻大貓頭鷹。隱身台東糖廠後方的馬蘭車站，濃濃的藝術氣息。1922年設站、2001年廢站，仍保留月台、鐵軌，綠意盎然，這是台東知名的「鐵馬道」。

車站後方是大片稻田，剛收割完，此時田水如鏡，在不同季節，展現綠油油或金黃的美景。

藝術、自然之美兼具，且是將近百年的老車站，還有現成的裝潢，招募女店主賣咖啡，竟然不收半毛租金！曾正元還說，只要有人願意接手，他還會把室內外的空間修繕好，也就是說，只要自備咖啡機等少許生財器具，就可以來老闆，盈虧自負。

曾正元是在5年前向台鐵標租馬蘭車站，做為個人創作空間，也為車站彩繪，裝潢室內經營咖啡廳，也在站後打造木棧平台，擺學生課桌椅，讓人戶外喝咖啡賞景。

曾正元說，自己是藝術家，投入創作，不擅於經營咖啡店，開店1年多就關店荒廢至今，但每個月都還得向台鐵繳15200元租金，至今賠了100多萬元，租期還有3年，自覺可惜，所以公開徵求經營者。

限女性的原因是他認為女生賣咖啡比較符合車站的藝術美感，希望可以吸引客源，他會擺畫賣畫，兼賣土產。他不收半毛租金，但藉此一來活化車站，二來也有賣畫收入，三來自己可專心創作，希望這種合作模式，可以為百年車站開創美景。

曾正元說，包括室內外還有屋頂，總計有100多坪的空間可以賣咖啡，因荒廢多年，設施部分損壞，他會修復。

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