瓦斯外洩仍為顧客留到最後 暖老闆不幸遇難身亡

2019-04-14 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州近日發生一起瓦斯氣爆案，造成1死25傷，當時在爆炸發生前就有民眾聞到瓦斯味，不過咖啡店老闆因擔心店內還有顧客，才沒在第一時間撤離，沒想到卻因此不幸罹難。

外媒報導指出，位於北卡羅萊納州德罕（Durham）市中心的一棟建物，於10日上午疑似因附近施工不慎出現瓦斯外洩，當時現場民眾明顯察覺到瓦斯異味，並陸續逃離現場，消防人員獲報也趕往處理。但隨後現場就突然發生氣爆，造成1死25傷，其中有9名傷者為消防人員，至今仍有2人尚未脫離險境，死者則是1樓咖啡店的61歲亞裔老闆Kong Lee。

據Kong Lee的子女指出，當時店內民眾陸續撤離，但Kong Lee仍持續留在店內查看，就怕還有客人還沒離開，他也不忘叮囑子女提醒所有員工及顧客遠離該處，但隨後就發生氣爆，Kong Lee也因此遇難身亡，消息傳出後讓街坊鄰居均感不捨。

事後警方指出，當天有工程人員針對人行道鋪設光纖工程，但卻不慎破壞地下瓦斯管路，才造成瓦斯外洩，不過確切的爆炸起因目前仍有待進一步鑑定。

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