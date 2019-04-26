新北超商及咖啡店騎樓禁菸 9月開罰

2019-04-26

8家連鎖店共2600處即起禁菸 宣導期後最高可罰1萬元

〔記者何玉華、蘇孟娟、方志賢、蔡思培／綜合報導〕新北市政府衛生局昨天宣布，即日起，新北市境內的連鎖超商、咖啡店騎樓全面禁菸，首波執法對象包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡，共八家業者、約二千六百處營業場所，目前是宣導期，九月一日起派員稽查、取締，違規吸菸者最高可裁罰一萬元。

中市3年前首推 北市待評估、桃園台南暫不跟進

台中市三年前首推建立無菸超商騎樓環境，台中市政府衛生局指出，與四大超商統一、全家、萊爾富及OK合作，已有六十六家超商參與將騎樓規劃為禁菸區，推行三年以來，店家都積極勸導，因此僅開罰一件罰鍰兩千元，將持續與連鎖咖啡廳及超商協商溝通，如取得店家同意，也將評估於咖啡廳前騎樓設置禁菸區。

台北市衛生局表示，是否會跟進還要再評估，桃園台南不會立即跟進新北市政府強制性作為。高雄市衛生局表示，已規劃今年六月找7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富四大超商及星巴克、85度C、多那之、路易莎等連鎖咖啡店業者協商，希望能盡快公告超商及咖啡店騎樓全面禁菸。

新北市衛生局簡任技正林惠萍指出，星巴克、85度C、路易莎咖啡，這三間連鎖咖啡業者在新北市的市佔率高，合計共二七○家，因此納入第一階段公告範圍，其他如壹咖啡、怡客、CAMA、伯朗、西雅圖等業者，後續也將輔導列入無菸騎樓的行列。

衛生局長陳潤秋表示，新北市目前公告的無菸環境，已有公園綠地、高中以下的校門口、家長接送區、周邊人行道、公車候車亭及診所前方騎樓等，再加上連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，總計約有八千七百處。她說，因為超商、美廉社都有販售香菸，民眾買菸後在騎樓吸菸的情況屢見不鮮，在咖啡店的騎樓抽菸也大有人在，所以將禁菸範圍擴大到這些店家的騎樓。

北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，現在台北市戶外禁菸場所涵蓋率已經很高，包括校園、無菸人行道、商圈及一百三十五條登山步道等區域。未來是否會在騎樓禁菸，還要再評估。

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