馬太鞍溪洪水止不住！花蓮萬榮鄉明利村災情擴大 繼續往北漫淹

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，右下角為明利馬太鞍聚會所。（民眾提供）

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，隨著山區雨勢大小一波又一波的洪水襲擊村內，今早從明利村內高處可以看到溪水仍然湍急，並沿著台9線往北漫淹，空拍畫面驚人，許多地方仍充滿淤泥。

水利署持續搶險，嘗試阻擋水路，並拋放大量鼎塊阻水，但現場水量過大，工程難度高；水利署也在台9線等地點，佈防防水擋板避免影響萬榮國中、鐵路系統。

經濟部水利署今早在中央應變中心報告指出，萬榮鄉明利村淹水，經查是馬太鞍溪河床土砂淤積，暴漲的河水由馬太鞍溪便橋上游約2公里處，未佈設堤防的左岸溢出，河水沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，包括台9線部分路段亦發生積淹水情形。

萬榮鄉公所今指出，從10日下午五點左右，馬太鞍溪水從左岸北端流進明利村，該處應為破口，明利村4鄰那邊低窪水一直灌，水目前還在流，最新估算有門牌住戶19戶、沒有門牌工寮12戶受災，地區人員已撤離，沒有人傷亡。溢流土地初估面積103.5公頃，17.5公頃原住民保留地，86公頃也有受災戶在耕作，屬於長橋段，也是過去部落範圍領域；撤離58人，其中依親25人，收容中心33人，撤到萬榮國小活動中心。

