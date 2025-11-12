為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪洪水止不住！花蓮萬榮鄉明利村災情擴大 繼續往北漫淹

    2025/11/12 10:02 記者王錦義／花蓮報導
    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，右下角為明利馬太鞍聚會所。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，右下角為明利馬太鞍聚會所。（民眾提供）

    首次上稿 09:38
    更新時間 10:02（新增鄉公所補充說明）

    受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，隨著山區雨勢大小一波又一波的洪水襲擊村內，今早從明利村內高處可以看到溪水仍然湍急，並沿著台9線往北漫淹，空拍畫面驚人，許多地方仍充滿淤泥。

    水利署持續搶險，嘗試阻擋水路，並拋放大量鼎塊阻水，但現場水量過大，工程難度高；水利署也在台9線等地點，佈防防水擋板避免影響萬榮國中、鐵路系統。

    經濟部水利署今早在中央應變中心報告指出，萬榮鄉明利村淹水，經查是馬太鞍溪河床土砂淤積，暴漲的河水由馬太鞍溪便橋上游約2公里處，未佈設堤防的左岸溢出，河水沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，包括台9線部分路段亦發生積淹水情形。

    萬榮鄉公所今指出，從10日下午五點左右，馬太鞍溪水從左岸北端流進明利村，該處應為破口，明利村4鄰那邊低窪水一直灌，水目前還在流，最新估算有門牌住戶19戶、沒有門牌工寮12戶受災，地區人員已撤離，沒有人傷亡。溢流土地初估面積103.5公頃，17.5公頃原住民保留地，86公頃也有受災戶在耕作，屬於長橋段，也是過去部落範圍領域；撤離58人，其中依親25人，收容中心33人，撤到萬榮國小活動中心。

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，目前溪水仍持續從堤防尾端上方沒有堤防處湧入。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，目前溪水仍持續從堤防尾端上方沒有堤防處湧入。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，十日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，圖上方為明利公墓。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，十日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過二天仍無退去的跡象，圖上方為明利公墓。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象。（民眾提供）

    受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播