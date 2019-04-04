整理老屋賣「打印咖啡」 夫妻要在宜蘭開「百年老店」

2019-04-04 17:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕原本從事貿易工作的王徽之，與老婆李宜恩去年來到宜蘭市，改造50年老屋，開了家名為「吉祥驛站」的咖啡店，店內主打「打印咖啡」與甜點，為顧客拍照後，用打印機就可將咖啡與甜點印上照片人像，相當特別，吸引不少遊客打卡留念。王徽之說，希望他的咖啡店，未來能成為宜蘭在地可供人工作、休憩的百年老店。

42歲的王徽之與37歲的老婆李宜恩育有一女，去年初，2人發現李宜恩家族在宜蘭具有50年歷史的老屋空間，剛好位於市區，過往人潮多，很適合開店，王徽之決定辭去本身在貿易公司的工作，與老婆到宜蘭開起咖啡館，以女兒的小名「吉祥」命名為「吉祥驛站」。

店內主打產品為打印咖啡與甜點，王徽之會先為顧客拍照，再透過手機軟體將照片輸入打印機，這時機器就會在咖啡最上層或者甜點表面，以焦糖描繪出照片裡的人像，吸引不少人拍照、打卡，逐漸打出知名度。

「剛開始老屋就像叢林！」王徽之說，開店最困難的就是剛起步時，光是整理屋內、做好設計與裝潢，就花了半年以上，原本是想開一間共同辦公室，供商務人士租用，但客群會受限，決定改開咖啡館。

王徽之說，為了吸引人，他想起過去做貿易工作時，剛好接觸過一款食品打印機，在台灣很少看到店家使用，為了讓他的咖啡店有亮點，決定引進食品打印機，讓店內的咖啡與甜點與其他的咖啡店不一樣，做出自己的特色。

「想開一家百年老店！」王徽之說，過去從事貿易工作，常常要應酬，工作也很繁雜，生活可以用一個「亂」字來形容，現在有自己的店，生活步調逐步恢復正常，他希望與老婆的咖啡店能持續打出特色，不斷成長，未來變成宜蘭在地的百年老店，讓女兒可以接手，這也是店名用女兒小名的主因。

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