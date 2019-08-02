仰德高中餐飲科赴美交流 行銷台灣國民美食大受歡迎

2019-08-02 10:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府與美國芝加哥威斯蒙市締結姊妹市，今年美國國慶及飲食交流活動，由仰德高中師生代表出席，在美食節中，不僅鹽酥雞、刈包、珍珠奶茶等台灣國民美食大受歡迎，學生們還利用台灣美食廚藝教室，介紹新竹在地名產炒米粉和水餃給美國民眾，用飲食文化拉近兩個城市的距離。

2017年8月縣府與威斯蒙市雙方在外交部的見證下，透過越洋視訊方式簽訂姊妹市關係，並於同年開始教育、文化交流互訪活動。今年在仰德集團及台鎔科技材公司的支持及贊助下，仰德高中餐飲科主任黃暄雯上月率團代表新竹縣出席姊妹市交流活動，並由該校「國賓專班」邱楚庭及高忠佑兩名學生擔任飲食交流大使。

透過當地美食節活動，學生成功地讓台灣國民美食征服美國民眾，像是新竹在地名產炒米粉、以及鹽酥雞、刈包、珍珠奶茶等皆大受歡迎，不僅藉由美食打開台灣的知名度，也讓學生獲得難得的海外學習經驗。

出訪代表除了參加美國國慶慶祝活動，也參與了威斯蒙姊妹市委員會主辦的台灣美食廚藝教室，教大家如何料理出美味的炒米粉，以及如何用創意包出屬於自己個人特色的餃子，用飲食文化拉近兩個城市的距離。

活動期間，仰德師生也參訪了道地美式餐廳Neat、Uncle Bob及HILTON飯店等，品嚐美式食物，並了解當地食材運用，讓學生走出課本大開眼界。仰德高中表示，近日將洽談該校與當地希爾頓飯店的合作協議，未來學校將可派一名廚藝老師及3名學生赴美暑期實習一個月。

威斯蒙姊妹市委員會主席楊于萱表示，未來新竹縣與威斯蒙市的交流將朝多元領域發展，也歡迎新竹的公部門、民間企業及單位能與威斯蒙市多多交流。

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