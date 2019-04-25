仰德高中創校49年第1人 技職繁星錄取台科大

2019-04-25 22:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣私立仰德高中電子商務科學生盧怡芬，透過技職繁星錄取國立台灣科技大學企業管理系，為該校創校49年來第一個上台科大；師長們都說，盧生以繁星甄選入學管道和國立大學為目標，堅持努力了3年，考取9張專業證照，成功絶非偶然，可作為學弟妹學習的榜樣。

仰德高中校長甘能賓表示，該校為仰德集團所支持的教育機構，以培育各類專才為理念，畢業後進入集團服務或升讀科技大學。透過技職繁星，今年升學表現為創校以來最好的一次，除電商科盧怡芬錄取台科大，時尚造型科沈佩儀錄取國立台北護理健康大學嬰幼兒保育系，都是該校上這兩所國立大學的第一個學生。

其中，盧怡芬說，受到父母都在產業界的影響，國中時就對電腦感興趣。剛踏進仰德高中時，她就決定以繁星作為升學的管道，當時自己很清礎，接下來3年她會比其他同學更辛苦，犧牲很多睡眠和玩樂的時間去拚成績，雖然過程十分艱辛，但「結果告訴我，選擇這條路是對的」，她要感謝班導詹婷婷、科主任劉勇志和所有教師，也要感謝同學和家人的支持。

盧怡芬考取了網頁設計、軟體應用、TQC文書處理等9張電腦相關專業證照，去年並以微電影「仰德未來 邁向2018」創作獲得教育部金像獎最佳人氣獎。

劉勇志表示，怡芬的自我要求高，以國立大學為目標，成績名列前茅，學習過程毅力驚人，成為該科錄取台科大的開拓者。為升學爭取加分機會，甄選前，詹婷婷督導怡芬考取軟體應用乙級證照，雖備感壓力，仍努力達成。

時尚科學生沈佩儀感謝老師們的教導，讓她在仰德高中3年內學會了美容、美髮、美甲、服裝設計等；高二到曼都美髮店實習了1年半，期間學會了很多美髮技術和知識，獲益良多。在科主任吳梓歆和導師蔡旻靜的鼓勵下，佩儀也考取了5張相關證照。

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