醫病》肝硬化也能逆轉勝 肝臟檢查免穿刺

2019-08-01 23:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名50歲先生今年初覺得腹脹、疲憊、食欲差就醫，才發現有C型肝炎，且超音波檢查肝臟粗糙、有顆粒，須檢測是否肝硬化，但他怕穿刺切片而打退堂鼓，後來以非侵入性的肝臟纖維化震波檢測儀檢查，確診中度肝硬化，接受C肝口服新藥治療1個月已驗不到病毒，只要做好肝硬化保養追蹤即可。

台中榮總肝病中心主任楊勝舜指出，國人罹患B型肝炎有250萬人、C肝40萬人，其中C肝如果不治療，有5％到20％在20、30年間會肝硬化，約1％至5％死於肝癌或併發病。

楊勝舜說，一般B、C肝患者照超音波檢查發現表面凹凸不平，質地粗糙有顆粒時，建議進一步確認是肝臟是否纖維化或硬化程度，傳統使用穿刺針長18公分、直徑0.1公分，臨床上有80％患者不敢做穿刺切片。

現在透過肝臟纖維化震波檢測儀，使用探頭在右胸外側的肝臟處發震波，計算肝硬化的軟硬程度，取得組織體積是穿刺的2、300倍、沒有千分之1出血、感染等風險，是非侵入性檢查也無痛，讓更多人願意檢查，不過震波檢查要自費，而且一旦檢出嚴重肝纖維化到肝硬化的模糊帶，要進一步穿刺確診。

B、C型肝炎惡化3部曲為肝纖維化、肝硬化到肝癌，但肝是沉默的器官，很多人不知道罹患或是覺得沒症狀而不想治療，除非勞累、壓力大時可能出現症狀腹脹、疲憊、吃不下。

楊勝舜強調，肝硬化具可逆性，肝臟會自我修復，只要治療控制肝不發炎，並改善飲食作息、不菸酒，肝硬化可以改善，但如果肝硬化太嚴重已出現腹水、黃疸、吐血、肝昏迷，就必須長期藥物治療或換肝，提醒有過去肝功能指數異常、曾洗腎、有多重性伴侶或是家人有病史，最好定期篩檢B、C型肝炎，及早治療。

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