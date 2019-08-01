別「壁咚」別說「愛死你了」...... 鬼月9大情侶禁忌大公開

2019-08-01 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕今日是農曆鬼門開第一天，除了坊間流傳的忌諱外，情侶間也有不少禁忌，命理老師小孟提出九大情侶禁忌，其中浪漫的「壁咚」以及情話「想死你了」，都被列在「九不可」當中，小孟老師要情侶們多注意，以免感情路上「遇到鬼」。

「九不可」情侶禁忌包括︰

1.情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到的不是情人，而是……。

2.情侶不要一起上山，因為鬼月山上很多魔神仔出沒，情侶一同上山，容易被魔神仔干擾情侶意念，影響心情，擾亂心智。

3.鬼月不可以一起拜陰廟，當心陰廟好兄弟過多，會沖煞兩人，導致情侶一起發生交通事故。

4.情侶千萬不要搭公車末班車並在公車上拍照，因為末班公車大多為晚上11:00-1:00間，此時陰氣最強，在公車上一起拍照當心鬼入鏡，一旦照片中有出現怪東西，容易兩人一同發燒與生病。

5.不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼魂前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

6.不要到另一半家中有供奉祖先牌位的住家，因為鬼月各家祖先會回來探望親人，倘若你這時睡在另一半家中，對方祖先會來「跟你玩」。

7. 情侶切莫一起「恩愛」騎車，或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟一起拜拜，因為太過恩愛會引起一些沒有伴侶的好兄弟「忌妒」，嚴重的話甚至會拆散你們。

8. 情侶切莫在鬼月對另一半說:「想死你了!」，或者「我愛死你了!」，「為了你我可以去死」這些「鬼話」，當心得罪好兄弟。

9. 情侶切莫對另一半說:你在說什麼「鬼話」，當心真的有鬼來對你說悄悄話。

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