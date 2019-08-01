鬼月到！虎尾金羅殿開鬼門 指引「好兄弟」人間享祭

2019-08-01 17:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天是農曆7月初一「鬼門開」，虎尾金羅殿今天下午3點起舉行迎「普度公」祭典，打開象徵人間與鬼門出入口的「五獄門」，指引「好兄弟」到人間享用祭祀，祈求國泰民安人、神、鬼和諧同樂。

今天起進入俗稱鬼月的農曆7月，虎尾鎮金羅殿搭起棚架、擺桌舉行普度祭拜儀式，祈求鬼月人人平安順利，雲林縣議員陳俊龍、黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、虎尾北區普度會長林東良及各普度會幹部、附近住戶代表都到場參拜，廟前也請來2團布袋戲演出，為農曆7月15日虎尾中元普度熱身。

祭典後，丁學忠持金鑰匙偕同林東良手捧五色米打開「五嶽門」，歡迎「好兄弟」經由此門來到人間享用祭祀。

丁學忠指出，五嶽門今天打開後1個月後才關閉，農曆7月半的虎尾中元節也是全台灣最熱鬧，有「北基隆、南虎尾」美名，虎尾中元節有7個普度祭典區，犒迎「好兄弟」，今年主舞台在金羅殿前，中元節當天有冰雕及多場精彩活動，保證比去年還熱鬧，歡迎到虎尾看熱鬧。

農曆7月一到，網路上流傳許多禁忌，像是半夜不能自拍、照鏡子、衣服不能在外曬過夜、聽到名字不要回頭等，林東良說，多做好事，心存善念就能帶來福氣，鬼月其實是百無禁忌。

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