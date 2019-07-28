誰說普度只能拜野鬼？ 這間廟幫你超渡「寵物靈」

2019-07-28 00:11

〔記者蔡思培／台北報導〕下週四（8月1日）就是農曆7月，中元節將屆，不少人都會特別拜拜，或擺出供品祭拜好兄弟，台北許多廟宇也會在農曆7月舉辦普度儀式，台北市霞海城隍廟更在中元節推出「寵物靈」超渡，讓民眾可以為家中過世的寵物進行祈福。

霞海城隍廟位在永樂市場旁，附近有很多肉攤會宰殺雞隻、豬隻與魚，廟方因此在中元提供超渡遭宰殺的動物，後來又將超渡對象從動物擴大成貓狗等寵物，讓現代人也可為過世的寵物祈福。霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，每年中元都有不少民眾會來幫寵物超渡，也常有人在臉書詢問相關事情，而且民眾都會詳細記錄寵物姓名以及往生日期，有些人更是每年都會來幫寵物超渡一次。

民眾給寵物的供品也相當特別，常常是寵物飼料與寵物生前愛玩的玩具。吳孟寰說，現在霞海城隍廟也特地在普度時將寵物牌位分區，「人有人的位置，寵物有寵物的位置」，當廟方最後將牌位放上紙船，祝福亡者前往西方極樂世界時，寵物也有自己專屬的一艘船。

每年霞海城隍廟在普度過後，都會將米、食品分送給政府立案的慈善單位、偏鄉小學，最遠還曾送到馬祖、蘭嶼等地的天主堂。吳孟寰說，城隍廟也常接到修女打電話道謝說「天主保佑」。他直言，雖然雙方的宗教信仰截然不同，但大家仍可以互相尊重，並一起協助有需要的弱勢。

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