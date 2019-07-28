鬼月快到了 驚！西門町、總統府都是靈異地點

2019-07-28 00:05

〔記者蔡思培／台北報導〕農曆7月又稱為鬼月，今年鬼門將在8月1日打開，鬼月有很多禁忌要避免。其實，台北也有很多地點因為過去的歷史，導致偶傳靈異事件，包括西門町、總統府、中影文化城等地。

西門町對年應人而言，是逛街、看電影的好去處，不過，它的地底下其實有著亂葬崗！日治時期日本人因此在附近規劃4座佛寺、1座神社，而且現在紅樓建築上方還有著十字架與八卦陣，為的就是封印下方面的亡靈。文史工作者黃永銓說，近來西門町仍常傳出靈異事件，有工讀生曾看過一個頭戴鋼盔的日本軍官在十字樓屋頂上走、也有人曾在廁所照鏡子，結果看到日本武士的身影。去年7月15日，西門十字樓祭拜好兄弟，結果東南側地下室卻突然冒煙著火。今年6月30日深夜12點，一位紅樓保全在開著燈的休息室休息，耳邊突然聽到兩聲呼聲，讓他隔天急忙跑到西門町天后宮拜拜。

黃永銓說，台灣總統府也屬靈氣較重的地方，因為土地下方過去是墳場，而且現在總統府內花園下方，仍有一些未遷走的祖墳。他提到，過去總統府也曾發生靈異現象，前總統李登輝時代最為嚴重，府內憲兵有時會聽到會議室傳來前總統蔣介石的聲音。而行政院在228事件時，則是開槍殺人的地方，但後來國民政府有將228往生者造冊、埋葬，加上晚上門是關起來的，因此較少有靈異傳言。

知名命理師楊登嵙也分享，位在士林的中影文化城過去也曾發生靈異事件，有時攝影機拍攝時會有雜訊、卡住等，還曾有藝人看見不乾淨的東西。他解釋，中影文化城因為地大，常會拍攝更樣的戲劇，裡面也有一些死者相片、鬼魂等演出相關道具，容易被侵入，所以劇組在錄影前都會先拜拜。

黃永銓也談現在的馬場町公園與台北市的凶宅，這裡在白色恐怖時期是槍決囚犯的地方，後來政府花錢進行改造，民眾晚上過去可能也會覺得毛毛的。位於台北市錦州街、新生北路交界處的「錦新大樓」，33年來因火災、跳樓等事件共奪走24條人命，也常有鬧鬼傳聞，黃永銓說，若是因冤死、自殺、在痛苦當中往生的死者，冤魂不會散，就可能被後續進來的人所看到。

民俗專家林正義指出，台北有些昔日是凶宅、墳場或刑場的地方，建築外觀雖已經翻新，但如果沒有進行過除靈或宗教相關儀式，靈仍然會留在原地。他提醒民眾，如果去了上述地點發現身體冷、發抖、雞皮疙瘩、頭痛、精神恍惚，就要趕緊離開現場，因為每個人身體的陽氣狀況都不同。

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