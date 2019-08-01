今年觀光客衝1120萬人次 林佳龍：別國旅客補中客缺額

2019-08-01 17:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國今起全面封殺來台自由行，交通部長林佳龍表示，今年原預估來台國際觀光客可突破1200萬人次，雖受今年下半年中客自由行停止來台影響，但目標仍設定會超越去年，達到1120萬人次，中客的影響是一定有的，交通部將從其他國際來台市場和國旅補進來。據統計，去年國際觀光客來台達1106萬6707人次，成長3.05％。

林佳龍說，交通部早就研判今年下半年中國可能會停止中客來台，因此在總統蔡英文指示下、閣揆蘇貞昌支持下展開規劃，所以方案第一時間就提出來希望安定人心，也希望達到年度國際觀光客突破1120萬人次的目標，國旅方面，藉由這次秋冬國旅補助則可帶動768萬人次出遊、創造256億觀光效益。

林佳龍表示，第一波方案只有交通部的規劃，接下來還會再結合經濟部、農委會、客委會，例如透過經濟部結合141家合格觀光工廠、農委會的休閒農場來擴大效益，商圈夜市也會透過旅宿作為管道來發送消費抵用券，擴大內需讓效益加乘。整體方案之後會再向外界報告。

林佳龍表示，今年上半年國際旅客來台達598萬人，受中客影響，預估今年目標可望突破1120萬人次，觀光局會從國旅和國際觀光客入境補回來。觀光局對於吸引國際旅客也有一系列做法，包括簡化簽證、加強行銷，雖然陸客減少，總國際旅客入境還是增加。

林佳龍也說，過去中國旅客佔來台市場4成，如今中客降到4分之1、日韓佔4分之1、港澳、東協也各佔4分之1，結構相對過去更為健全，也可以增加國際旅客來台空間，有助台灣觀光環境提升。

林佳龍表示，各國人民交流是互相了解創造合作基礎，只有專制國家才會綁架自己人民，來威脅別人，但台灣經歷過多次經驗已有對策，不會讓中國得逞，政府也會和業者並肩作戰。

林佳龍說，少數業者不了解狀況，以為交通部只做擴大國旅，其實觀光服務品質和基礎建設提升也同步再進行，不要好像政府推擴大國旅，就沒在做國際行銷和觀光環境改善。

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