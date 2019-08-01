老大公廟開龕門 「好兄弟」享受陽間供奉

2019-08-01 16:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天農曆七月初一，進入俗稱的鬼月，基隆開基老大公廟今天下午「開龕門」，鷄籠中元祭傳承165年，今天下午由市長林右昌和輪值主普的許姓宗親會理事長許順發、基隆議長蔡旺璉等人在開基老大公廟開啟龕門，宣告為期一個月的雞籠中元祭，正式展開；林右昌說，相信這個月祭典儀式會非常順遂，祝福大家闔家平安。

林右昌在參與儀式後指出，從昨天深夜開燈夜到今天開龕門儀式，一切順利平安，這是輪值主普許姓宗親會和各字姓宗親會共同努力，他認為這個月期間所有祭典儀式都會非常順遂，祝福大家萬事如意，闔家平安。

俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，今天中午1時，輪值主普的許姓宗親會主委許順發，率各姓宗親會與祭，備有豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂來象徵歡迎好兄弟，來到陽間接受民間供養。

經焚香祝禱、依序行獻禮後，老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，再轉交許主委，主委打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同許主委持鑰匙開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。

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