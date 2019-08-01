「長（tn̂g）短（té）腳電影院」獻上5部動畫長短片

2019-08-01 13:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄最適合親子同歡的「長（tn̂g）短（té）腳電影院」，暑假期間推出包含膾炙百萬人口、繪本改編作品《熊熊冬天遇見小小鼠》、《月亮先生》、以及曾入圍奧斯卡最佳動畫長片的導演帶來的《誰是大壞狐》，更有去年高雄電影節秒殺完售的《2018克萊蒙費鴻短片影展兒童動畫精選》重映。

高雄電影館表示，風靡大小朋友的「特別場：香蕉哥哥X探險總動員短片輯」，更是電影館和金鐘「兒童少年節目最佳主持人獎」「香蕉哥哥」林掄元特別合作，24日將由香蕉哥哥帶來別開生面的親子伴讀，對於小朋友的教育有自己一套見解的香蕉哥哥，將融合電影角色帶動親子歡樂時光，僅此一場的獨家演出，難得機會。

而《探險總動員－世界兒童動畫短片輯》6部短片，6種不同探險生活，來自法國、俄羅斯、立陶宛導演各種奇想，不僅有以動作和追逐掛帥的生動爆笑短片，更有因為要「和你做伴」的感人手繪和3D動畫，每部動畫用故事、角色、動作正帶領大家經歷一場前所未有的創意大冒險。

還有改編自歐洲家喻戶曉繪本故事的《熊熊冬天遇見小小鼠》，描繪音樂家熊熊與畫家小小鼠，這對跨種族的好朋友，因為生活在一起而發生的溫馨故事。《誰是大壞狐》由入圍奧斯卡最佳動畫導演班傑明雷納，改編個人的原創繪本，大家都不怕的壞壞狐狸，為了吃雞肉，竟異想天開孵雞蛋，結果成了小雞們的奶爸，還有其他動物發生一連串溫馨爆笑的故事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法