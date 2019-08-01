弟弟當年遇流氓不幸過世 他誓言奉獻教職41年屆齡退休

2019-08-01 12:31

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市108學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接典禮今天登場，其中，剛從汐止國中屆齡榮退的校長榮明杰，當年因弟弟結交壞朋友遇上流氓不幸過世，便誓言投入教職改變對未來迷惘的學生，已奉獻教育41年。

新卸任校（園）長交接典禮今天共80位校長及3位園長出席，其中包括退休校園長9名、連任校園長38名、調任校園長24名、新任校長12名，由市長侯友宜致贈退休校長紀念陶盤，並頒發連任、調任和新任校長聘書。他除感謝退休校長為教育奉獻的精神，也勉勵校長們以學生為主奉獻教育工作。

退休校長代表榮明杰今年2月屆齡榮退後，仍於台北市大誠高中擔任副校長，投入教育多年的他坦言，在就讀大學那年，弟弟因結交壞朋友到撞球場遇上流氓產生衝突，不幸過世，自此便決心投入教職，改變12歲至18歲因無知而誤入歧途的學生。

榮明杰表示，在汐止國中擔任校長的7年半中，已達成「零菸害、零檳榔、零霸凌、零輟學和零申訴」的目標，他認為「沒有問題學生，只有問題家庭」，自己在當校長時就曾遇到學生為了想見家中開設賭場的父親，在校締結幫派，後期因邀請該名學生父親到校擔任志工，才讓父子關係重見天日。

榮明杰說，校長的功能就是化壓力為助力，期許新任校長秉持「成功不必在我」，致力成就校園裡每一個親師生的未來。

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