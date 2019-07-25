這所學校專門產生校長…10年產生5位

2019-07-25 15:24

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕國立草屯商工總務主任許宏明考上國立新化高中校長，學校今天為他舉行慶賀儀式，而他已是該校10年來第5位考上國立高中職校長的主任，數量之多被很多學校稱為「校長產生器」，校方表示，包括現任校長黃國軒在內，近幾任校長都很鼓勵主任們更上一層樓，加上成功經驗分享，校內形成一般風氣。

國立草屯商工總務主任許宏明，參加108學年度國立高級中等學校校長第二次遴選，考取國立新化高中校長，國教署今日公告，草商師生暨家長會、校友會及文校基金會今日在校門口列隊為他恭賀，並獻花祝福。

草屯商工表示，許宏明在草商任教26年，有機械科及商經科兩張教師證，且為人力資源管理學博士，將來到新化高工服務，一定能展現他的能力。

其實最讓該校團隊開心的，也讓中部多所高中職好奇的，就是草屯商工從遷到新校址後，近10年已有5名主任考上高中職校長，包括：何景標、張瑞杰、劉玲慧、傅國樑和今年考上的許宏明。其中2015年考上台東高商的劉玲慧，本月底也將調任二林工商校長，而2014年考上的張瑞杰，在去年從台東高中調至中興高中後，今年七月一日退休。

校方認為，近幾任校長都很鼓勵有行政資歷的主任能考校長，為教育界貢獻更多的力量，加上考上校長的人會分享考取的成功經驗，讓校內形成一般風氣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法