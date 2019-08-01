北市69位校（園）長布達上任 北一女男校長：不考慮招收男生

2019-08-01 12:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局在今日舉行108學年度69位新任（連任、轉任）國高中、國小校長與園長布達暨宣誓典禮，北一女新任校長為74年至今首位男校長、和平高中校長的陳智源代表致詞。陳智源表示，今天是8月1日也是108新課綱上路的第一天，台灣國民教育開啟新的里程碑，各校將迎接新課綱的實施與挑戰，面臨最好可能也是最壞的挑戰，他期許在新課綱實施後，引領學生創造精彩的生命歷程，讓台灣教育的美好持續發生。

校（園）長布達典禮在青少年發展處6樓禮堂舉辦，北市副市長蔡炳坤代表市長柯文哲出席，並監交校長們交接印信，不少家長會與各校教師到場觀禮，教師準備花束獻給各位新校（園）長，場面熱絡。

蔡炳坤表示，這份工作是榮耀也是責任，他期許各位校（園）長發揮教育正向力量，掌握教育發展趨勢，無論創新實驗、E化推動、國際雙語教育等面向，盼各校同心協力培育人才，反思、進步、創新、實驗、分享將是北市教育核心價值。

布達典禮結束後，陳智源接受媒體訪問，談到北一女，他印象中的北一女是溫馨、師生學習歡樂的學校，因此他也會持續這樣學習環境，上任第一件事盡速走遍全校的各地方，了解學校環境，也要到各老師辦公室看一看，也希望能盡速與學生談話。

終結北一女自1945年至今由女校長帶領的傳統，陳智源闡述辦學理念，他提到面臨108新課綱的變化，這部分依照學校既有規劃持續推動，比較大挑戰在於透過學習歷程讓學生實現自我的目標，這部分是高中運作體系過往比較沒有花時間，因此將是他接下校長重任需要著力的地方。

陳智源表示，目前學校體制與教育法規，還是沒辦法實施個別化教學或個人化學習情境，所以他也會努力改變或尋求創新；現今全球都在推動教育改革，因此他在未來4年校長任內，規劃並期待在北一女致力營造學生溫馨與追求學問真理的環境，同時願意參與社會實踐。

他說，希望在台灣社會需要年輕人關心時，北一女學生能發揮她們創意，讓台灣社會更好，累積生命歷程清楚未來想要成為怎樣有價值的人生，感受生命的美好，這是很重要的，他也全心全意關注每位孩子需求。最後媒體提問身為北一女74來首位男校長，是否考慮招生男學生，陳智源肯定說沒有。

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