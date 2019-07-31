中國宣布停發赴台自由行簽證 下午就無法新辦

2019-07-31 18:50

〔中央社〕中國文化和旅遊部今天宣布，明天起停發陸客赴台自由行簽註。大批民眾下午聞訊趕往北京公安局出入境管理局辦理加簽，卻發現從未辦理過赴台自由行者，已無法新辦理簽註。

中國文化和旅遊部官網今天下午2時許刊登海峽兩岸旅遊交流協會公告，表示「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。

北京代辦業者下午接受中央社記者詢問時表示，目前陸客赴台的商務簽、醫美簽，以及海外大陸人士赴台的第三類入境並不受影響。但想辦自由行簽證的，只能趁下班前趕到公安局出入境管理局辦理，業者已無法代辦，未來想赴台觀光，只能循團體旅遊模式。

記者於下午4時左右抵達北京公安局出入境管理局，發現辦事櫃台前已排滿人潮，許多人滿是困惑，不停詢問「怎麼會這麼臨時（取消自由行）」。值得注意的是，下午起民眾只能辦理加簽業務，從未辦理過自由行簽註者，已無法辦理簽註。

60多歲的徐阿姨表示，她前幾年便辦了大陸居民往來台灣通行證，也辦了簽注，但一直沒去台灣自由行，下午看到新聞，發現自己的簽證快過期了，連忙跑來辦理加簽。

她並抱怨：「這實在太突然了，沒道理呀」，「好險我有看到新聞，不然沒趕上今天加簽，不知道之後還能不能自由行」。

另外，來自內蒙古，目前在北京工作的孫先生受訪時表示，他在北京工作一段時間，總算符合辦理自由行的條件，原定9月與女友到台灣旅遊，中午看到這個消息立刻請假趕來辦理，沒想到卻不能新辦簽註，「只好換個地方，沒辦法去台灣了」。

在中國公布禁令前，居住於47個開放赴台自由行城市的中國大陸民眾，並需憑陸方發放的大陸居民往來台灣通行證，並加上自由行簽註，才能出境；接著憑台灣發放的「入台證」才能入境台灣自由行。

前開放來台自由行的中國大陸城市包括：北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南、西安、福州、深圳、瀋陽、鄭州、武漢、蘇州、寧波、青島、石家莊、長春、合肥、長沙、南寧、昆明、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州、中山、煙台、漳州、海口、呼和浩特、蘭州、銀川、常州、舟山、惠州、威海、龍岩、桂林、徐州等共47個城市。（編輯：邱國強）

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