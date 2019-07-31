明天8/1少子女化對策 教育部「三箭齊發」

2019-07-31 12:45

〔記者林曉雲／台北報導〕明天8月1日少子女化對策的三個配套將「三箭齊發」！教育部國教署中小學組長武曉霞今天表示，教育部以「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」為重點，推動「擴大公共化」、「建置準公共機制」及「擴大育兒津貼」三策略，幼教預算近4年也成長14倍，盼藉由多元托育政策，減輕家長經濟壓力，讓家長「樂生樂養」。

武曉霞表示，近3年的平價教保（公共化和準公共化）增加13萬4千個名額，105學年尚未推行準公共化，公共和非營利幼兒園占比是36.7％，108學年是54.1％，這三年的平價教保成長15.4四個百分比，擴展平價教保政策是教育部施政主軸，和OECD目標相同，113學年估可滿足7成就學幼兒在平價教保幼兒園服務範圍內，也符合OECD的作法。

對於沒有就讀平價教保的2到4歲幼兒，明天開始首次發放每月2500元育兒津貼。

武曉霞說明，106學年到113學年的8年內，將增加3000班公共化幼兒園，是過去16年的2.2倍，全教總希望加速加量，就是教育部一直努力必然的方向，對於人口密度高或人口移入地區，空間上有困難，教育部不斷盤點既有空間，也透過前瞻計畫，額外爭取新建公共化幼兒園50園，和地方政府一起加速加量、全速支持。

此外，對於準公共化幼兒園，武曉霞表示，除了例常的督導、稽查、輔導和管理之外，準公共化幼兒園也設有退場機制，相關資訊須透明公開，收費及設施都公布在全國教保資訊網，另設有客服專線回答家長問題，準公共化幼兒園如違反相關規定，限期未改善，次學年就須退場，例常督導也會協助準公幼建立穩定品質，準公幼的教保人員每月薪資至少要2萬9千元，政府一年補助準公幼硬體設施經費20到40萬元，另有專屬輔導計畫，由學者給予課程等相關指導，各種配套以提高品質和永續經營。

武曉霞也說明代理教師問題，依幼教法規定，公幼3到5歲的每班30人，應各配教師和教保員各1人，教學現場會有代理教師問題，一來是園所因應少子化而控管教師員額，另有教師依法育嬰留職停薪或侍親假，加上幼兒園規模比較小，和國中小相比人數少很多，人稍有變動，代理比例就會顯得較高，107學年全國公幼的教保人員是1萬2939人，代理教師有1159人、約占9％，教育部近幾年也努力調降，106學年開始引導地方政府逐年調降控留比例，9縣市控留比例有下降，也修改幼教法施行細則，對於教保人員出缺時，如何進用代理教師給予規範，以保障教學品質。

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